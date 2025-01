Zverev salda cuentas con Paul y espera a Alcaraz o Djokovic

Alexander Zverev saldó cuentas con Tommy Paul , al que hasta ahora nunca había vencido, y al que superó en cuatro sets (7-6(1), 7-6(0), 2-6 y 6-1) para plantarse otra vez en las semifinales del Open de Australia, donde se enfrentará al ganador del choque entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Zverev no hizo concesiones y ganó con solvencia al undécimo jugador del mundo con el que había perdido en Acapulco en 2020 y en Indian Wells, en 2022, ambas en pista rápida. Consiguió igualar su mejor resultado hasta ahora en Melbourne, las semifinales logradas el pasado curso, cuando cayó contra Daniil Medvedev en cinco sets, cuando llevaba una ventaja de dos. Afronta en este 2025 sus terceras semifinales en el primer Grand Slam de la temporada.

Espera su oportunidad, la de un gran triunfo que antes le negaron continuamente los integrantes del big three y que ahora le impiden los abanderados de la nueva generación, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Finalista en el US Open de 2020, batido por el recientemente retirado Dominik Thiem, y en Roland Garros 2024, superado por Alcaraz, suspira por ser el primer alemán en conquistar un grande desde Boris Becker al que ha superado este martes como el que más partidos individuales masculinos ha ganado en Melbourne.

Tres horas y 31 minutos después, selló su pase a su novena semifinal de un Grand Slam, después de acelerar en el cuarto parcial que inició con autoridad tras dejarse ir en el tercero. No dio pie a la sorpresa el número dos del mundo que espera rival después de mostrar su superioridad ante Paul. El estadounidense, que también pretendía igualar su mejor actuación en el primer Grand Slam de la temporada, tuvo ocasión de ganar los dos primeros sets. Pero erró en los momentos determinantes.

En ambos tuvo punto de set. En el primero, con el saque de su lado. Resistió el germano que llevó el desenlace de la manga al desempate donde se mostró mucho mejor. Y después, en el segundo, Paul lo tuvo aún mucho mejor. Quebró de entrada y se hizo con ventajas claras: 3-0, 4-1, 5-2. Hasta que por fin logró una rotura Zverev y equilibró la manga, también abocada al 'tie break' que ganó en blanco para situarse con 2-0.

Se relajó Zverev que no pudo cerrar el triunfo por la vía rápida. Tommy Paul no se hundió, siguió a lo suyo y tuvo el premio del tercer set que maquilló su derrota. Porque recuperó el pulso el número dos del mundo y en el cuarto ya no dio opción. Con un acelerón se situó con 5-0. Inalcanzable para su rival. Garantía para el alemán que regresó a una semifinal. Espera a un adversario mayor. O al ganador diez veces en la Rod Laver Arena Novak Djokovic, o a Carlos Alcaraz, el poseedor ya de cuatro grandes que aspira a completar este curso su cosecha exitosa de Grand Slam.