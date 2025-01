Partidos Open de Australia del sábado 18 de enero: Orden de juego, partido y dónde ver en TV

Melbourne acoge el primer Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis. Desde el domingo 12 y hasta el domingo 26 el Open de Australia buscará a sus nuevos campeones, con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka defendiendo sus respectivas coronas conquistadas en 2024.

El torneo se encamina ya hacía la segunda semana con todos los favoritos del cuadro masculino, excepto Daniil Medvedev sin ceder su afán por el título. En el femenino, solo la vigente finalista, Qinwen Zheng, ha caído en la lucha por conquistar el primer Grand Slam del año.

Entre ellos, Carlos Alcaraz y Paula Badosa siguen en la lucha.

ORDEN DE JUEGO DEL SÁBADO 18 DE ENERO

Rod Laver Arena

• E. Raducanu vs I. Swiatek | 1:30am CET

• F. Cerundolo vs A. de Minaur | No antes de 4:00am CET

• J. Sinner vs M. Giron | 9:00am CET

• M. Keys vs D. Collins | A continuación

Margaret Court Arena

• E. Navarro vs O. Jabeur | 1:30am CET

• T. Fritz vs G. Monfils | No antes de 3:00am CET

• E. Svitolina vs J. Paolini | 9:00am CET

• M. Kecmanovic vs H. Rune | A continuación

John Cain Arena

• A. Michelsen vs K. Khachanov | 1:00am CET

• E. Rybakina vs D. Yastremska | No antes de 4:00am CET

• B. Shelton vs L. Musetti | No antes de 7:00am CET

Kia Arena

• T. Schoolkate/A. Walton vs A. Krajicek/R. Ram | 1:00am CET

• Y. Putintseva vs D. Kasatkina | No antes de 3:00am CET

• C. Moutet vs L. Tien | No antes de 5:30am CET

• M. Inglis/J. Kubler vs T. Townsend/H. Nys | A continuación

1573 Arena

• H. Nys/E. Roger-Vasselin vs I. Dodig/S. Mansouri | 1:00am CET

• E. Mertens/E. Perez vs M. Kostyuk/E. Ruse | No antes de 3:00am CET

• B. Haddad Maia vs V. Kudermetova | No antes de 4:30am CET

• J. Duckworth/A. Vukic vs L. Saville/L. Tu | No antes de 6:00am CET

Court 3

• M. Xu vs A. Beck | 1:00am CET

• E. Lys vs J. Cristian | No antes de 2:30am CET

• L. Sonego vs F. Marozsan | A continuación

• E. Jones vs A. Lizunova | A continuación

• C. Hewitt vs M. Kim | No antes de 8:00am CET