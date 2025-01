Horarios Open de Australia: Orden de juego del viernes 17 de enero con Alcaraz, Badosa y Djokovic

Melbourne acoge el primer Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis. Desde el domingo 12 y hasta el domingo 26 el Open de Australia buscará a sus nuevos campeones, con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka defendiendo sus respectivas coronas conquistadas en 2024.

El torneo se encamina ya hacía la tercera ronda con todos los favoritos del cuadro masculino sin ceder su afán por el título. En el femenino, solo la vigente finalista, Qinwen Zheng, ha caído en la lucha por conquistar el primer Grand Slam del año.

Entre ellos, Carlos Alcaraz y Paula Badosa siguen en la lucha.

ORDEN DE JUEGO DEL VIERNES 17 DE ENERO

Rod Laver Arena

•A. Sabalenka vs C. Tauson | 1:30am CET

• N. Borges vs C. Alcaraz | No antes de 4:00am CET

• N. Djokovic vs T. Machac | 9:00am CET

• O. Danilovic vs J. Pegula | A continuación

Margaret Court Arena

• D. Shnaider vs D. Vekic | 1:30am CET

• J. Fearnley vs A. Zverev | No antes de 3:30am CET

• C. Gauff vs L. Fernandez | 9:00am CET

• J. Draper vs A. Vukic | A continuación

John Cain Arena

• A. Pavlyuchenkova vs L. Siegemund | 1:00am CET

• R. Carballes Baena vs T. Paul | No antes de 3:00am CET

• N. Osaka vs B. Bencic | 7:00am CET

• U. Humbert vs A. Fils | A continuación

Kia Arena

• Doubles TBA | 1:00am CET

• P. Badosa vs M. Kostyuk | No antes de 2:30am CET

• J. Mensik vs A. Davidovich Fokina | A continuación

• J. Lehecka vs B. Bonzi | A continuación

1573 Arena

• Doubles TBA | 1:00am CET

• Doubles TBA | A continuación

M. Frech vs M. Andreeva | No antes de 3:30am CET

DÓNDE VER EL OPEN DE AUSTRALIA

Los partidos, así como todo el torneo, se podrá seguir a través de Eurosport que tendrá una amplia cobertura en la que emitirán los partidos más importantes en su canal generalista, Eurosport 1, y se dará una cobertura especial a los tenistas españoles en el canal Eurosport 2. La plataforma MAX tendrá todos los partidos del torneo. También se puede seguir en la plataforma GolStadium.

Todos los usuarios de plataformas bajo suscripción de pago como Movistar+, Orange TV y DAZN tendrán acceso a estos y otros canales de Eurosport.

Además, en SPORT te contamos toda la información del torneo con los partidos de Alcaraz, Badosa y muchos más.