Orden de juego del Open de Australia, jueves 16 de enero, con Sinner, Fonseca y Carreño: Partidos, horario y dónde ver

Melbourne acoge el primer Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis. Desde el domingo 12 y hasta el domingo 26 el Open de Australia buscará a sus nuevos campeones, con Jannik Sinner y Aryna Sabalenka defendiendo sus respectivas coronas conquistadas en 2024.

Está jugando a un alto nivel Mensik, pero aún así no ha podido mantener la ventaja y Casper Ruud ya tiene el segundo set en el saco (2-6, 6-3).

Por el momento, se desconoce el motivo por el cual el partido de Davidovich está pausado. Los dos jugadores han revisado algo con los árbitros en una tablet. Se lo toman con toda la paciencia que les es posible. Lo que está claro es que la jornada se alargará más de lo previsto.

Problemas en el duelo entre Davidovich y Auger-Aliassime. El partido se encuentra parado ante el desconcierto de ambos jugadores que se mantienen en la pista a la espera de noticias. Estaba en el primer set, con 3-4 en el marcador y turno de servicio para el malagueño, en busca de igualar el marcador.

DAVIDOVICH BUSCA LA TERCERA RONDA Igualdad máxima en los duelos activos en el momento. En la central, Gauff se acerca a la victoria mientras que el tercer español del día en el cuadro masculino busca el pleno. Davidovich se mide a Auger-Aliassime en busca de unirse a Alcaraz y Carballés. En las otras pistas, igualdad entre Ruud y Mensik, Kokkinakis y Draper, y también entre Vukic y Korda.

HISTÓRICO ROBERTO CARBALLÉS No estará solo Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo. Roberto Carballés ha podido por fin confirmar su victoria ante el australiano Duckworth, en un partido que se ha parado hasta cuatro veces por la lluvia. Más de dos horas desde el último parón, Carballés sello la victoria en tres sets (6-4, 6-2 y 7-5).

El torneo se encamina ya hacía la tercera ronda con todos los favoritos del cuadro masculino sin ceder su afán por el título. En el femenino, solo la vigente finalista, Qinwen Zheng, ha caído en la lucha por conquistar el primer Grand Slam del año.

Entre ellos, Carlos Alcaraz y Paula Badosa siguen en la lucha.

ORDEN DE JUEGO DEL JUEVES 16 DE ENERO

Rod Laver Arena

• R. Sramkova vs I. Swiatek | 1:30am CET

• T. Boyer vs A. de Minaur | No antes de 3:30am CET

• J. Sinner vs T. Schoolkate | 9:00am CET

• R. Zarazua vs J. Paolini | A continuación

Margaret Court Arena

• E. Navarro vs X. Wang | 1:30am CET

• T. Fritz vs C. Garin | No antes de 3:00am CET

• M. Keys vs E. Ruse | 9:00am CET

• L. Tien vs D. Medvedev | A continuación

John Cain Arena

• H. Hurkacz vs M. Kecmanovic | 1:00am CET

• E. Rybakina vs I. Jovic | A continuación

• M. Berrettini vs H. Rune | 7:00am CET

• J. Duckworth/A. Vukic vs T. Kokkinakis/N. Kyrgios | A continuación

Kia Arena

• E. Raducanu vs A. Anisimova | 1:00am CET

• B. Shelton vs P. Carreno Busta | No antes de 3:00am CET

• F. Marozsan vs F. Tiafoe | A continuación

• D. Aiava vs D. Collins | A continuación

1573 Arena

• Y. Wang vs D. Kasatkina | 1:00am CET

• D. Altmaier vs G. Monfils | A continuación

• B. Haddad Maia vs E. Andreeva | A continuación

• J. Fonseca vs L. Sonego | A continuación

Court 3

• O. Jabeur vs C. Osorio | 1:00am CET

• D. Shapovalov vs L. Musetti | A continuación

• A. Michelsen vs J. McCabe | No antes de 5:00am CET

• V. Kudermetova vs K. Boulter | A continuación

Court 6

• Doubles TBA | 1:00am CET

• F. Cerundolo vs F. Diaz Acosta | No antes de 2:30am CET

• E. Lys vs V. Gracheva | A continuación

Court 7

• Doubles TBA | 1:00am CET

• Doubles TBA | No antes de 2:30am CET

Court 13

• D. Kovinic vs D. Yastremska | 1:00am CET

• G. Diallo vs K. Khachanov | A continuación

• J. Cristian vs L. Bronzetti | No antes de 4:30am CET

Court 14

• Doubles TBA | 1:00am CET

• Doubles TBA | A continuación

Court 15

• M. Giron vs T. Etcheverry | 1:00am CET

DÓNDE VER EL OPEN DE AUSTRALIA

Los partidos, así como todo el torneo, se podrá seguir a través de Eurosport que tendrá una amplia cobertura en la que emitirán los partidos más importantes en su canal generalista, Eurosport 1, y se dará una cobertura especial a los tenistas españoles en el canal Eurosport 2. La plataforma MAX tendrá todos los partidos del torneo.

Todos los usuarios de plataformas bajo suscripción de pago como Movistar+, Orange TV y DAZN tendrán acceso a estos y otros canales de Eurosport.

Además, en SPORT te contamos toda la información del torneo con los partidos de Alcaraz, Badosa y muchos más.