El nuevo Rublev desafía el futuro: "No le veía sentido a mi vida"

Tendrá probablemente el debut más complicado de todos los favoritos en el Open de Australia. A Andrey Rublev le ha caído el 'gordo' en el sorteo del cuadro final, con la nueva sensación del circuito, Joao Fonseca, como rival.

El brasileño se paseó por la fase previa con una superioridad absoluta y suma ya 13 victorias consecutivas. Por su parte, Rublev inicia un año con la esperanza de dejar atrás los fantasmas de un 2024 que acabó con más sombras que luces. No solo dentro de las pistas, sino también fuera.

Así lo explica él mismo en una entrevista previa al inicio de su andadura en el Open de Australia, en el que se confiesa sobre sus problemas de ansiedad y su mal estar durante muchos meses, que le hizo protagonizar algunas escenas controvertidas golpeándose a sí mismo con la raqueta. "Cuando veo esos videos de mí mismo perdiendo el control es como si estuviera en una vida anterior... Ya no soy yo" asegura en The Guardian.

Andrey Rublev quiere volver a encontrar su mejor nivel en Australia / EFE

“Todavía no estoy en el lugar donde me gustaría estar, pero por fin tengo una base. Tengo algo sobre lo que apoyarme porque hace medio año llegué al peor momento de mi vida en cuanto a cómo me siento conmigo mismo” aseguró de una forma muy sincera el ruso, que espera poder repetir el gran torneo del año pasado en Melbourne, donde alcanzó los cuartos de final.

Un inicio de temporada que no fue malo y en el que incluso llegar a levantar el título en el Masters 1000 de Madrid. Pero desde entonces, los resultados fueron cada vez peor hasta tocar fondo en Wimbledon, tras su derrota en primera ronda. "Fue el peor momento que he vivido. No fue por el tenis, fue por mí mismo. Después de ese momento no le veía sentido a la vida. ¿Para qué? Suena un poco dramático, pero los pensamientos que tenía en la cabeza me estaban matando, me generaban mucha ansiedad y no podía soportarlo más" sorprendió explicando Rublev dando a entender su mal momento.

Después de ese momento no le veía sentido a la vida Andrey Rublev — Sobre su mal momento durante 2024

El torneo londinense fue un antes y un después para él, en el que empezó a cambiar muchas cosas. "Desde Wimbledon algunas cosas han cambiado. Estaba tomando pastillas antidepresivas y no me ayudaban en absoluto. Al final dije: 'No quiero tomar nada más'. Dejé todas las pastillas y Marat Safin me ayudó mucho con la conversación”.

UN NUEVO RUBLEV

Ahora, con todo ello ya en el recuerdo, Rublev se mira confiado de haber podido salir de aquel oscuro túnel en el que quedó atrapado durante meses. Los resultados no fueron desastrosos del todo, pero el verdadero calvario sucedía por dentro. "Me sentía mal, avergonzado, porque no soy ese tipo de persona. No es agradable verlo. Ahora, que me conozco más a mí mismo, me siento más tranquilo. Estoy en un lugar mucho mejor. Cuando veo esos videos [perdiendo el control] es como si estuviera en una vida anterior. Ya no soy yo” explicó.

Rublev, número 9 del mundo, busca resarcirse en una cita en la que ha alcanzado los cuartos de final en tres de las cuatro últimas ediciones- Lo hace confiado pese al duro escollo que deberá superar en primera ronda. "Aunque no me siento feliz ni en el lugar feliz en el que me gustaría estar, ya no siento esa ansiedad y estrés locos de no saber qué hacer con mi vida”.

El nuevo Rublev aterriza en Melbourne para resurgir de la oscuridad y apagar la revolución de la nueva generación.