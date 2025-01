El nuevo peligro de Alcaraz: fan de los rompecabezas y verdugo del último título de Nadal

En su camino hacía el único de los Grand Slam que faltan por lucir en sus vitrinas, Carlos Alcaraz topa ahora con el portugués Nuno Borges, número 33 del mundo. El portugués llega tras superar a Jordan Thompson de manera muy cómoda (6-3, 6-2 y 6-4) y amenaza ahora con poner en riesgo la continuidad del murciano.

Sabe que no será nada fácil tras ver como el español arrolló a Nishioka en segunda ronda, aunque ya sabe lo que es vencer a grandes jugadores, como Rafa Nadal, contra quien consiguió el único título de su carrera.

Fue el año pasado en Bastad, donde Rafa Nadal perdió la oportunidad de conquistar el último título de su carrera. El portugués se impuso de manera clara (6-2 y 6-3) haciendo añicos el sueño del tenista balear.

Rafa Nadal saluda a Borges tras su final en el Abierto de Suecia / EFE

A sus 27 años, el portugués vive seguramente el mejor momento de su carrera. Alcanzó recientemente las semifinales en el torneo 250 de Auckland, mostrando un gran nivel que continúa en su andadura por Melbourne, donde buscará ahora igualar su mejor ronda, conseguida el año pasado.

Un gran nivel que llega fruto de una historia de trabajo constante y de sacrificio. El tenista de Maia tuvo que irse hasta Estados Unidos con tan solo 18 años para hacer despegar su carrera, donde además consiguió completar sus estudios en kinesiología, una disciplina médica que estudia el movimiento del cuerpo para determinar posibles trastornos.

En 2021 empezó a asomar la cabeza en los torneos ATP, pero para verle de lleno en el circuito hubo que esperar hasta 2024, ya que al principio empezó intercalando torneos en varios circuitos.

Tras conseguir el título en Bastad ante Nadal, siguió progresando como jugador profesional y en el último US Open firmó su mejor registro en un Grand Slam, donde llegó hasta octavos de final, ronda en la que cayó contra Daniil Medvedev.

UN HOBBY MUY PECULIAR

Fan de los rompecabezas y de los animales, Nuno Borges explica en el portal de la ATP su dificultad por cumplir ambos 'hobbys'. “¿Cómo viajaría con él de regreso? Tendría que enmarcarlo y enviarlo. La logística no es muy buena. No quiero armar el 20 por ciento del rompecabezas y dejarlo ahí mientras me voy a Australia, y luego volver a él, porque entonces no tengo el ritmo. Podría hacerlo cuando tenga mi propio lugar, tal vez pueda hacerlo, pero nada ha cambiado realmente” explica el portugués.

Además, cuenta también su odisea por conseguir ver a un koala, uno de sus animales favoritos, en su primera aventura en el Open de Australia. “Era el día más caluroso de la semana, había como 36 grados. Los koalas ya estaban dormidos y el hábitat de los canguros estaba en construcción o algo así y lo estaban remodelando. Así que, literalmente, no había ninguna posibilidad. Así que vine a Australia y no pude ver canguros”.

Un año después, Borges disfrutó de su torneo revelación. Con apenas dos victorias en siete majors anteriores, el portugués avanzó a los octavos de final y puso a prueba al eventual finalista Daniil Medvedev en un ajustado partido de cuatro sets. Después, estuvo decidido a conocer a algunos animales australianos y tomar revancha de un año atrás.

“Fui a un santuario y pude acariciar a un koala y todo, así que siento que tuve mi experiencia”, dijo Borges. “¡También había ualabíes caminando por aquí!”.

SEGUNDA VEZ

En Melbourne, Alcaraz y Nuno Borges se verán las caras por segunda vez, tras la segunda ronda del Barcelona Open de 2023, que se saldó con una contundente victoria para el tenista de El Palmar (6-3 y 6-1).