Las misteriosas lesiones de Djokovic, al descubierto: "No me las creo"

"No me creo sus lesiones. Lo digo en serio. Creo que el tema de sus lesiones no es serio", denunciaba Roger Federer hace casi veinte años. El suizo, como otros tantos tenistas a lo largo de estas últimas décadas, fue víctima del otro juego de Novak Djokovic en las pistas de tenis, una situación que se repite de manera cíclica con el serbio como protagonista. Sin quitar méritos a su legendaria carrera, casi con total seguridad la del mejor de todos los tiempos, Novak Djokovic escribió en este Abierto de Australia un nuevo polémico capítulo a su larga lista de lesiones sospechosas, una situación que afectó a Alcaraz recientemente... pero que no es nueva en el mundo del tenis.

Novak Djokovic volvió a estar en el centro de los focos tras los cuartos de final de este Abierto de Australia contra Carlos Alcaraz. El murciano aprovechó su gran momento de forma para plasmar su superioridad con un break con 4-4 en el marcador. Djokovic, con molestias evidentes durante la primera manga, pidió justo entonces un 'medical time-out' para poder ir a vestuarios y así tratar sus dolencias físicas. El parón rompió por completo el ritmo de Carlos, quien venció el primer set, pero que terminó cediendo los tres siguientes ante un Djokovic totalmente recuperado para sucumbir contra el campeón serbio.

¿Lesiones fingidas?

La interrupción del partido llegó, justamente, en el momento más oportuno para Novak Djokovic, una situación que no es nueva a lo largo de su laureada carrera. Uno de los primeros en denunciarlo no fue otro que Roger Federer, quien hace casi veinte años, en Basilea 2006, denunció las prácticas del serbio cuando su rival apenas empezaba su carrera: "No me creo sus lesiones", aseveró el suizo. "No es divertido. Lo digo en serio. Creo que el tema de sus lesiones no es serio. Las reglas están ahí para ser usadas, no para que se abuse de ellas pero eso es lo que él ha estado haciendo muchas veces. No me ha gustado verle hacer eso y luego, correr como si nada de nuevo. Estoy feliz de haberle derrotado", explicó.

Melbourne (Australia), 22/01/2025.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his Men's Singles quarterfinal match against Carlos Alcaraz of Spain at the Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 22 January 2025. (Tenis, España) EFE/EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT. open australia 2025 / LUKAS COCH. EFE

Pablo Carreño, quien se convirtió durante años en la bestia negra del serbio, también cargó contra Djokovic en más de una ocasión: "Cada vez que se le complica el partido pide asistencia, no sé si es algo crónico en el hombro o sólo mental. Pero no me ha descentrado, sabía que pasaría, pasó en el Abierto de Estados Unidos y aquí. Y que seguirá pasando". El español sufrió la petición de asistencia médica del serbio en el peor momento, una situación habitual que se repite a lo largo de los años.

Nadal, Murray... una lista interminable

Rafa Nadal tampoco estuvo exento de este tipo de prácticas. El manacorí, considerado por el serbio como su mayor rival a lo largo de su carrera, fue víctima de las prácticas de su rival en la final del US Open 2011. Djokovic terminó llevándose el título en Nueva York después de un nuevo oportuno 'medical time-out' que sacó del partido al balear. Y es que ni siquiera su actual entrenador, Andy Murray, se cortó para criticar al serbio: "Prefiero perder en la final y ser feliz, que ganar la final y volver a casa y ser un miserable", declaró tras perder el Abierto de Australia en 2015 ante Djokovic.

El serbio parece replicar este tipo de prácticas incluso antes de los encuentros. En el Abierto de Australia de 2023, Djokovic llegó al torneo con un desgarro de tres centímetros en el muslo... que no le impidió para ganar el Grand Slam en Melbourne. También sucedió en estos recientes Juegos Olímpicos, cuando el serbio se operó tras sufrir un desgarro un mes antes de la competición en Roland Garros... y terminó llegando a París para colgarse el oro en la Philippe Chatrier.

Djokovic, por su parte, se defiende como siempre lo ha hecho: "Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiere, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge". Un nuevo episodio de la polémica lista de lesiones supuestamente fingidas... que no quitan mérito a la legendaria carrera del, casi con toda seguridad, mejor tenista de todos los tiempos.