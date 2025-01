Mirra Andreeva, la niña prodigio de Conchita Martínez sigue creciendo en Australia

Con solo 15 años Mirra Andreeva puso su nombre en el escaparate del tenis mundial consiguiendo romper todos los registros de precocidad habidos y por haber. Sin edad todavía para estudiar bachillerato, la joven tenista rusa consiguió plantarse nada más y nada menos que en unos octavos de final de Wimbledon.

Desde entonces, nadie le ha quitado el ojo de encima, a la que muchos dan como la próxima gran dominadora del circuito. Dos años después, está ya en tercera ronda del Open de Australia, tras superar una prueba exigida ante la japonesa Uchijima. No es la mejor victoria de su carrera en cuanto al ranking de su rival, ni tampoco la más prestigiosa en cuanto a ronda alcanzada, pero si es una demostración más que a sus 17 años es ya una jugadora capaz de revertir situaciones solo a la altura de las elegidas.

Como si de una veterana se tratará supo aguantar en un tercer set en el que se vio al límite. Restó para mantenerse en el partido, para luego dar la vuelta a un 8-6 en el 'super tie break' definitivo. Una muestra más de que está lista para dejar de ser una eterna promesa y ser ya una realidad.

En abril del año pasado, pese a no ser su opción inicial, Andreeva decidió ponerse en manos de Conchita Martínez, con quien fue capaz de alcanzar las semifinales de Roland Garros, dejando por el camino a jugadores de la talla de Aryna Sabalenka, y consiguiendo su primer título WTA, en Iasi, Rumanía.

Sin duda, una unión exitosa que quiere seguir creciendo en busca de títulos ya de mayor nivel. En Australia está a una sola victoria de igualar los octavos de final conseguidos en 2024, ronda en la que se toparía en esta edición con la número uno mundial e intratable dominadora del torneo, Aryna Sabalenka. Una oportunidad más para demostrar su auténtica valía.

UNA ADOLESCENTE AL FIN Y AL CABO

Lejos de los focos, Mirra Andreeva no deja de ser al fin y al cabo una niña de 17 años. Con sus altibajos, sus cambios de humor y sus todavía tantas y tantas cosas por aprender. "A veces puedo ser un poco molesta", dijo la joven de 17 años a la prensa durante su camino a las semifinales de Brisbane hace dos semanas. "A veces todavía soy una niña. Puedo enfadarme" explicó ella misma.

Para ello, es tan importante la figura de Conchita Martínez, que lejos de ser solo una entrenadora, ejerce muchas veces como la figura maternal. "Me siento muy cómoda contándole todo lo que pasa en mi vida", dijo Andreeva en Melbourne antes del Abierto de Australia. "¡No sé si ella quiere escucharlo, sin embargo! Pero me siento muy cómoda compartiendo con ella todo lo que está pasando".

SUPERSTICIONES DE TODO TIPO

Una de las grandes curiosidades de la joven tenista rusa es su superstición con la comida durante los torneos. "Es bastante complicado trabajar conmigo, porque si empiezo el torneo comiendo pollo y arroz, bueno, no puedo cambiar después", dijo. "No puedo tomar pasta ni nada más. Siempre tomaré pollo y arroz. Si empiezo así, tengo que seguir así. Incluso si estoy cansada, no tengo otra opción, pero tengo que comerlo" explicó tras su victoria en primera ronda en Melbourne.

"Hoy empiezo con frutos secos, así que este año serán frutos secos para Melbourne", dijo.

Australian Open - Day 4 / EFE

CAMBIO DE MENTALIDAD

Lejos de supersticiones, Andreeva ha conseguido hacer un cambio de mentalidad importante, que ella misma desveló. "Incluso antes, cuando jugaba Roland Garros y Wimbledon en 2024, todavía estaba tratando de demostrarle a la gente que pertenezco aquí, que voy a jugar con vosotras y que este es mi lugar", explicó la propia Andreeva, dejando atrás el factor sorpresa y asegurando haber encontrado la confianza de una verdadera campeona.

"Ahora siento que todo el mundo ya lo sabe. También siento que soy una jugadora de la WTA, así que estoy aquí, estoy haciendo mi trabajo y me gusta lo que hago. Siento que sí, ahora pertenezco aquí al final".