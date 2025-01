Medvedev sobre la unión de Murray y Djokovic: "Imagina a Messi entrenando a Cristiano"

El fichaje de Andy Murray como nuevo entrenador de Novak Djokovic sigue asombrando al mundo del tenis. Su unión es sin duda una de las grandes atracciones en este inicio de temporada e incluso los propios jugadores del circuito alucinan con la noticia.

El último en hablar sobre el asunto ha sido Daniil Medvedev, finalista en Melbourne en 2024, que ha asegurado que la unión entre el escocés y el serbio es realmente buena tanto para el tenis como para ambos.

"Creo que es una gran asociación en términos de todo. Tanto en la energía, como los medios, como el tenis. Hará que el tenis siga creciendo. Es genial" aseguró el ruso, que asimiló la situación con una muy sorprendente. "Imagínense que Messi se convirtiera en el entrenador de Cristiano Ronaldo. Sería extraño".

El ruso, que debutará ante el tailandés Kasidit Samrej en Melbourne, aseguró que seguir el camino de Andy Murray en los banquillos podría ser una posibilidad sobre su futuro una vez decida colgar la raqueta, aunque no cerró las puertas a quedarse lejos del tenis.

"En cuanto a mi rol como entrenador, no tengo idea de qué haría después de mi carrera. Podría ser cualquier cosa, podría estar relacionado con tenis o no. Escuché de todos que es bastante estresante estar en el banquillo. En cierto modo, no puedes controlar lo que hace tu jugador allí. Es una sensación mucho más dura. Puedo sentirla cuando juego competiciones por equipos" explicó en el Media Day en Melbourne.