McEnroe no se cree a Djokovic: "No os dejéis engañar"

Novak Djokovic demostró una vez más que es inmortal. En la Rod Laver Arena, escenario de tantas alegrías para el serbio, el 24 veces campeón de Grand Slam ganó la épica batalla a Carlos Alcaraz en cuartos de final del Abierto de Australia. Nole resistió contra viento y marea para terminar venciendo en un partido marcado, en parte, por las supuestas molestias físicas del serbio en el primer set.

El murciano sometió a Novak Djokovic en el primer set de los cuartos de final del Open de Australia. Alcaraz aprovechó su gran momento de forma para plasmar su superioridad con un break con 4-4 en el marcador que mandó un claro aviso al serbio de las intenciones del murciano. Djokovic, con molestias evidentes durante la primera manga, pidió justo entonces un 'medical time-out' para poder ir a vestuarios y así tratar sus dolencias físicas. El parón rompió por completo el ritmo de Carlos, quien venció el primer set, pero que terminó cediendo los tres siguientes para sucumbir contra el campeón serbio.

"No os dejéis engañar"

La interrupción del partido, que llegó de la manera más oportuna para Novak Djokoivc, no es la primera que favorece al serbio a lo largo de su laureada trayectoria. Regresó de los vestuarios completamente recuperado, una situación vista otras veces en el serbio y que volvió a sembrar las dudas sobre un posible juego sucio detrás de su victoria.

La polémica ha sido comentada por John McEnroe, el mítico tenista estadounidense ganador de siete Grand Slams. La leyenda del tenis ha sospechado de las molestias de Djokovic en unas declaraciones incendiarias hacia el campeón serbio: "No es la primera vez que vemos esto. No os dejéis engañar”, confesó McEnroe en la cadena australiana Channel Nine.

Alcaraz, víctima de la interrupción, tampoco se mordió la lengua tras el partido y sembró las dudas sobre la veracidad de sus molestias: ""Todos vimos que Novak estaba sufriendo en el segundo set, le costaba moverse, no sabía si era más hacia la derecha o el revés, pero estaba sufriendo. Luego en el tercer y cuarto set no vi que fuera nada mal de su parte. No digo que lo hiciera como un espectáculo, simplemente que todos vimos que en el segundo sufrió, y luego en el tercero y el cuarto estaba muy bien", explicó Alcaraz. "No creo que se hubiera retirado si pierde el segundo set. Un tenista que piensa en retirarse no juega el tercer y cuarto set cómo lo ha hecho él", reconoció el murciano ante las declaraciones del serbio que ponía en duda seguir el encuentro si perdía la segunda manga.