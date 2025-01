La lección de Zverev ante lo abucheos a Djokovic: "Lo ha dado todo durante 25 años"

Entre abucheos. Así despidió la Rod Laver Arena a su diez veces campeón, Novak Djokovic. El serbio no pudo más con su lesión y decidió retirarse tras finalizar el primer set en su semifinal ante Zverev.

El público no se tomó nada bien que el serbio decidiera poner punto y final al duelo tras una hora y 22 minutos de partido y un solo set disputado. Algo que no gustó en absoluto a un Zverev que quiso mandar un contundente mensaje al público.

"No silbéis a un jugador cuando se retira por una lesión. Sé que habéis pagado, pero es que Djokovic ha dado todo por el tenis durante 25 años. Ha ganado este título con una rotura en el muslo y en el abdominal. Mostrar un poco de amor hacia él" dijo con el micrófono en mano el alemán.

Además, Zverev también quiso tener unas bonitas palabras para Djokovic, quien aseguró ser su gran referente. “No hay ningún jugador en la gira al que respete más que a Novak. Ha sido uno de mis mejores amigos. Siempre que he tenido problemas, he podido llamarlo. No tengo más que respeto por él".

Zverev buscara en Australia su primer título de Grand Slam, tras dejar escapar las dos oportunidades de las que ha gozado hasta el momento. Fueron en el US Open 2020 y en el pasado Roland Garros. Las dos a cinco sets y de manera cruel para él, que en su primera final en Melbourne, buscará hacer bueno el dicho de "a la tercera va la vencida".