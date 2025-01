Keys: “Mi equipo creyó en mí cuando yo no creía”

La estadounidense Madison Keys (19), campeona del Abierto de Australia, desveló durante la entrega de trofeos que su equipo creyó en ella cuando ella dejó de creer.

“Quería conseguir esto desde hacía muchísimo. Jugué una final y no fueron las cosas de mi lado. No sabía si regresaría a esta situación pero mi equipo confió en mí, así que quiero darles las gracias. Ellos creyeron en mí cuando yo no creía en mí misma”, dijo una emocionada Keys instantes después a recibir el trofeo de campeona Daphne Arkhurst, de las manos de la extenista local Evonne Goolagong.

“El año pasado fue muy duro, con lesiones muy difíciles. No sabía si volvería aquí, con este trofeo. Os amo mucho, a todas esas personas que me ayudaron a creer en mí y conseguir este sueño”, agregó una Keys que cayó en su primera final de Grand Slam en 2017, en Nueva York frente a su compatriota Sloane Stephens.

La tenista de Illinois, que será la número siete del mundo este lunes tras la actualización de la clasificación WTA, no se olvidó de su rival y comentó que está feliz por haberle ganado por fin de vuelta.

“Aryna has jugado increíble. Estoy feliz de haberte ganado de vuelta. Siempre tenemos partidos de locura. También quiero agradecer a todos los aficionados, me hacéis sentir como en casa. Aquí jugué mi primera semifinal en un slam y ahora gano mi primer grande”, afirmó una Madison Keys que mantiene un cara desfavorable (2-4) con la número uno mundial Aryna Sabalenka.

Por su parte, Sabalenka, que no pudo completar la gesta de tres coronas consecutivas en Melbourne Park, se recompuso tras el furioso enfado que pagó su raqueta tras la finalización del choque y ofreció un discurso cargado de buen humor.

“Es vuestra culpa, no quiero veros la semana que viene, os odio. No, es broma, muchas gracias por todo lo que hacéis. Ella jugó increíble, no pude hacer nada. Espero el año que viene regresar y jugar mejor. Os quiero, aunque hayamos perdido”, comentó la bielorrusa, que mantendrá la primera posición mundial a pesar de la derrota, en alusión a su equipo.

Durante la ceremonia, la organización del torneo eligió al entrenador y marido de Keys, Bjorn Fratangelo, como el mejor del torneo. Un premio nuevo que ha introducido el torneo en la edición de 2025.