Jaime Faria, la nueva amenaza de Djokovic: el Gyökeres del tenis que pintaba cuadros en un museo

Novak Djokovic arrancó su aventura en Australia con una trabajada victoria ante Basavareddy, que le hizo sudar de lo lindo, sobre todo en los primeros sets del partido. En busca de su 25º título de Grand Slam, el serbio se topa en el camino con una nueva promesa del circuito, el portugués Jaime Faria, que tras superar la fase previa derrotó con mucha autoridad al ruso Kotov en primera ronda.

En su primera aparición en un cuadro final de Grand Slam, el joven portugués de 21 años amenaza en el mejor momento de su carrera de dar un golpe de efecto ante el que define como "el mejor de todos los tiempos". Tras su victoria ante Kotov, el portugués aseguró sentirse muy emocionado de poder enfrentarse a Djokovic.

"Me espero un partido complicado. Jugar contra los mejores es una experiencia única. Me enfrentaré al mejor de todos los tiempos, además en las condiciones que más le benefician. Va a ser genial, he de aprovecharlo pero con la cabeza clara de que tengo mis posibilidades" aseguró.

Jaime Faria se medirá a Djokovic en segunda ronda / ATP

UN TENISTA CON MUCHO ARTE

Faria puede ser tranquilamente el único jugador de todo el circuito que puede presumir de haber expuesto obras de arte en un museo. Hijo de un profesor de historia de arte y curador de museos, pasó gran parte de su infancia en museos junto a su hermano.

"No somos artistas, pero antes lo éramos y no lo sabíamos", explicó recientemente Faria entre risas cuando habló con ATPTour.com en su debut en la Copa Davis. "Dibujamos algunas pinturas y, de hecho, mi padre hizo que algunas de esas cosas que hicimos se expusieran en un museo y realmente lo disfrutamos" explicó.

Precisamente no era una obra de arte la que lucia en su pelo el portugués cuando explicó esta curiosa historia. Faria estaba pagando sus cuotas como parte de una tradición de la Copa Davis portuguesa que requiere que los novatos luzcan un corte de pelo elegido por sus compañeros de equipo durante la semana de entrenamiento.

“Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran con mi pelo”, dijo Faria. “Es parte de la tradición y no quiero ser el tipo que no es parte de la tradición... Realmente tenemos un buen vínculo con los jugadores portugueses” aseguró ante las risas de sus compañeros.

Tradición aparte, el joven de 21 años despuntó durante 2024 con la consecución de sus primeros títulos, el Challenger de Oeira en mayo, el de Curitiba en octubre y su estreno en Copa Davis.

AL MÁS PURO ESTILO GYÖKERES

Un gran nivel que ha seguido luciendo en Australia, donde ha superado la fase previa venciendo a Brower, Sweeny y Lajal en la última ronda, donde celebró con el mítico gesto de Viktor Gyökeres, el delantero del Sporting Club.

En primera ronda superó de forma contundente a Kotov por 6-1, 6-1 y 7-5 y amenaza ahora con 'deborar' al más puro estilo del delantero sueco, a Novak Djokovic.