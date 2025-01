La Isla de las Tentaciones, el secreto de Badosa para brillar en Australia

Paula Badosa consiguió una victoria imperial en la tercera ronda del Open de Australia ante Marta Kostyuk. Supo resistir los malos momentos y aprovechar cuando encontró su mejor nivel para igualar su mejor marca en Melbourne.

Tras el partido, la española explicó como debe afrontar la siguiente ronda, en la que espera poder seguir con su camino triunfal para acceder a cuartos de final.

“Tomármelo como un día más. No tengo que hacerlo más grande de lo que es. Tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer, ser más práctica y menos emocional. Es el secreto, me intento autoengañar. Habrá que no pensar mucho hasta mañana por la noche”, explicó una Badosa que desveló la distracción que más le ayuda a desconectar en estos días.

“La isla de las tentaciones me desconecta mucho. Me está ayudando mucho”

“La isla de las tentaciones me desconecta mucho. Me está ayudando mucho”, comentó entre risas cuando fue preguntada por alguna rutina que le ayude a desconectar.

TSITSIPAS PROTAGONISTA

Su pareja, Stefanos Tsitsipas fue también protagonista en su duelo ante Kostyuk. Durante el segundo set la española mostró su descontento enviando un mensaje hacía su banquillo.

“Ha sido con mi entrenador. Si dicen Stefanos va a haber más visualizaciones. Interactúo con mi entrenador y Stefanos es un apoyo emocional. Hacía mucho viento y me pedía unas cosas que no podía ejecutar. Era duro, mentalmente lo he aceptado en algunos tramos y mi nivel subió”, comentó una Badosa que se enfrentará en los octavos de final a la estadounidense Jessica Pegula (7) o a la serbia Olga Danilovic.

“Que se agobie y mucho, y que lo demuestren es perfecto. Le entraban dudas con el saque y eso son puntos a favor”, agregó Badosa, quien también aclaró que se dirigió a su entrenador Pol Toledo y no a su pareja, el griego Stefanos Tsitsipas, cuando comentó en uno de los intercambios que saliera él a jugar.