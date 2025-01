¡La historia del torneo! Se entera diez minutos antes que debe jugar y ya está en tercera ronda

¿Se imaginan estar tumbados en la camilla del fisio y que te llamen para jugar un partido de primera ronda del Open de Australia? Eso mismo lo sucedió a la alemana Eva Lys, que lejos de dejarse llevar por el pánico, superó su duelo ante Birrell y se clasificó para segunda ronda, donde este jueves ha hecho lo propio con Varvara Gracheva.

Lys, número 128 del mundo, sustituyó a Anna Kalinskaya, que se retiró a última hora del sorteo, y demostró ser una digna sustituta de la rusa pese a enterarse tan solo diez minutos antes. "No llevaba ropa de partido. Así que fui a los vestuarios, me cambié enseguida y luego me llamaron. Así que ni calentamiento ni nada. Quizá esa sea la clave para el próximo partido" bromeaba tras su primera victoria.

No sabemos si calentó o no antes de medirse a Gracheva, pero lo cierto es que usara la táctica que usara le valió. Se tiró al suelo para celebrar su pase a una tercera ronda de Grand Slam por primera vez en su carrera, antes de celebrarlo con su familia, que estalló de emoción al ver como tan solo unos días después de caer en la tercera ronda de la fase previa, su pupila se metía en la lucha por estar en la segunda semana.

"Creo que todavía no tengo palabras para describirlo. Me decía a mí misma en el tercer set: ‘escucha, ya podrías estar en casa, pero estás en la pista, así que trata de disfrutarlo, trata de sacar lo mejor de ti’. Estoy increíblemente feliz de estar en la tercera ronda por primera vez en mi vida. Así que no me quejo en absoluto”, aseguró pletórica tras su victoria.

En tercera ronda se medirá a la rumana Jaqueline Cristian, que dejó por el camino a la italiana Bronzetti por un doble 7-5.