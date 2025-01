¡Mucho más que un ganador! El bonito detalle de Sinner con Zverev: "Todos sabemos..."

Jannik Sinner demostró ser todo un caballero tras superar a Zverev en la final del Open de Australia. El italiano, lejos de dejarse llevar por la euforia, quiso consolar a su rival, que abatido esperaba el inicio de la ceremonia de clausura.

Con lágrimas en los ojos el alemán miraba el trofeo que se le volvió a escapar. Son tres derrotas en tres finales de Grand Slam, todo lo contrario de un Sinner que suma tres de tres. Ante la desolación de Zverev, el italiano se acercó y abrazado a él le quiso ayudar con un bonito discurso, que Zverev agradeció con un abrazo final.

En el discurso posterior, Sinner también quiso tener en cuenta a su rival y empezó asegurado que algún día tendrá la oportunidad de conseguir un Grand Slam. “Eres un jugador increíble, sigue confiando en ti, todos sabemos lo fuerte que eres, mantenlo alto, todos lo sabemos que puedes levantar uno de estos muy pronto. Te deseamos lo mejor” aseguró ante la mirada de Zverev.

MENSAJE A SU EQUIPO

También se dirigió a su equipo. “Es probablemente tu último Abierto de Australia (a Darren Cahill) como entrenador, estoy muy feliz de compartirlo contigo. Todo empezó cuando hice los cambios con mis nuevos entrenadores”, afirmó un Sinner que sumó su tercera corona 'slam'.

Por su parte, Zverev ignoró los comentarios de denuncia de la aficionada que fue expulsada y arrancó diciendo que “no mola estar en esta situación”.

“Felicidades a Jannik. Es el mejor jugador del mundo por mucho. Esperaba ser un mejor rival esta noche, no hay nadie que lo merezca más que tú. Estamos haciendo el trabajo necesario, pero no soy lo suficientemente bueno”, comentó Zverev tras perder la tercera final en competición 'major'