Djokovic: "La despedida de Nadal no se hizo correctamente"

Novak Djokovic superó su segundo partido en el Open de Australia en un duelo que se complicó más de lo previsto contra el portugués Jaime Faria al que doblegó en cuatro sets (6-1, 6-7(4), 6-3 y 6-2) para avanzar de ronda. Un duelo con el que el serbio conquistó un nuevo récord, convirtiéndose en el jugador con más partidos individuales disputados de Grand Slam en la historia del tenis.

A nivel extradeportivo, Nole habló desde Australia de la despedida de Rafa Nadal en las pasadas finales de la Copa Davis en Málaga. La temprana eliminación de España en el torneo precipitó los actos de celebración y algunos de los invitados, como el propio Djokovic, no llegaron a estar presentes en la ceremonia.

"No sé los detalles con profundidad, pero vi el vídeo y la ceremonia de despedida que le hicieron a Rafa no fue la correcta. Tanto Murray como yo teníamos previsto acudir el viernes, después de las semifinales", explicó el que fuera uno de los grandes rivales de Rafa, afirmando que, en su opinión, la despedida "no se hizo correctamente".

"No sé si Nadal no quería mucho ruido para que no tuviera incidencia en los otros equipos, en los partidos... Desconozco si Rafa tenía claro si iba a jugar y quizás después fue demasiado tarde para organizar algo mayor. Me siento mal por no haber estado", aseguró Djokovic al respecto.

España, capitaneada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, cayó eliminada en los cuartos de final de la Copa Davis ante Países Bajos, en una eliminatoria disputada el martes 19 de noviembre. Las semifinales debían disputarse unos días después, cuando estaban previstos los actos de despedida del balear, pero tuvieron que ser adelantados en una solución de emergencia tras la derrota. Eso provocó que en la grada no hubieran los invitados programados, como Roger Federer o Novak Djokovic, y que algunos mensajes no llegaran a ser incluidos en el video de homenaje por falta de tiempo.

Con la perspectiva de las semanas transcurridas, el de Belgrado recordó con cariño algunos de los momentos compartidos con Nadal en el que fue el año de la despedida. "Fue bonito compartir pista en Riad y también jugamos en los Juegos de París", recordó.