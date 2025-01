Badosa: "Sueño con ganar un Grand Slam"

Paula Badosa superó a Coco Gauff en dos sets y logró el billete a los cuartos de final de un Grand Slam tras dos intentos fallidos. A la espera de conocer rival, Sabalenka o Pavlyuchenkova, desveló en rueda de prensa que su “sueño es ganar un Grand Slam”.

“Nunca me he escondido pero mi sueño siempre ha sido ganar un Grand Slam”, aseguró rotundamente tras firmar por primera vez en su carrera unas semifinales en un Grand Slam.

“No me voy a sentir libre hasta que acabe el torneo. Esa es mi personalidad y mi carácter, porque deseo mucho ganar. En las rondas finales mi nivel sube, quiero estar al cien por cien”, agregó una Badosa que se vengó de aquella fatídica derrota ante Gauff en el reciente torneo de Pekín.

“Tenía mucho en la cabeza el partido que último partido que jugué con ella, en el que set y 'break' arriba. Hoy también era lo mismo. Aquel día me costó mucho manejarlo porque no fui a por el partido, especulé demasiado. Hoy, con el 5-4, he pensado que tenía otra oportunidad para demostrar que tienes que ir a por ello”, rememoró.

Paula Badosa celebra emocionada su calisficación para las semifinales del Open de Australia / AP

“Aryna está demostrando porque es la número uno, está muy consistente, agresiva y muy intensa. Si es contra Aryna, tendría muchas ganas de jugar ese partido. Anastasia tiene mucho talento y grandes tiros, sería otra gran batalla”, comentó sobre sus posibles rivales.

Asimismo, relató el proceso que le llevó a mejorar considerablemente en el aspecto mental desde la dura derrota que sufrió en el último US Open, en el que cayó en cuartos ante Emma Navarro.

“Lo trabajé mucho con mi psicólogo, sinceramente, en la pretemporada también estuvimos trabajándolo mucho en persona. Poniéndonos mucho en la situación, visualizando mucho. Cada día visualizo lo que quiero, cada día medito, trabajo todo eso para estar en el presente. Es un trabajo que está yendo muy bien y hoy también me ha servido mucho”, concluyó.