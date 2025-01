Badosa desmiente la discusión con Tsitsipas en pleno partido

Paula Badosa avanza con paso firme en el Open de Australia y esta madrugada superó a la ucraniana Marta Kostyuk (17) por 6-4, 4-6 y 6-4 para superar la tercera ronda del primer Grand Slam del año. Un duelo que tuvo su propia intrahistoria con la catalana como protagonista.

En las imágenes de la realización se podía ver a Badosa sentada en su banco, tranquila, bebiendo agua de su botella en el turno de descanso, con 0-5 abajo en el segundo set. A la par, se mostraba a Stefanos Tsitsipas, eliminado en la primera ronda, siguiendo la evolución de su pareja en el partido. En un momento dado parece que él le da algún consejo mediante señas y Paula responde gesticulando intensamente. "Ven, coge la raqueta y juega tú", parece que dice.

No parece satisfecha con lo que está viendo y sigue moviendo las brazos, reproduciendo algunos movimientos, mientras que el heleno, desde su asiento, le pide tranquilidad. "Calma, calma", se puede leer perfectamente en sus labios. La respuesta de Badosa sigue siendo de negativa, reproduciendo de nuevo algunos movimientos con sus brazos.

Desmentido oficial

El curioso episodio no pasó desapercibido para los espectadores y la propia tenista tuvo que desmentir el asunto en la rueda de prensa posterior. “Ha sido con mi entrenador. Si dicen Stefanos va a haber más visualizaciones. Interactúo con mi entrenador y Stefanos es un apoyo emocional. Hacía mucho viento y me pedía unas cosas que no podía ejecutar. Era duro, mentalmente lo he aceptado en algunos tramos y mi nivel subió”, afirmó.

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas comenzaron a salir de forma oficial en mayo de 2023 y aunque rompieron durante un breve período en 2024 son una de las parejas más consolidadas del circuito tenístico.