Alcaraz duda sobre las molestias de Djokovic: "Tenía problemas y luego no vi nada"

Podrán pasar los años para cualquiera, aunque para Novak Djokovic parece que el tiempo se haya detenido de manera inexplicable. El tenista serbio, en su enésima exhibición en la Rod Laver Arena, superó a Carlos Alcaraz para meterse en la quincuagésima semifinal de Grand Slam de su carrera. Nole se resistió en un partido para el recuerdo que estuvo marcado, en parte, por las supuestas molestias físicas del serbio en el primer set.

El murciano arrancó el partido de cuartos de final en el Open de Australia sometiendo en el primer set a Novak Djokovic. El serbio, con molestias físicas evidentes durante la primera manga, se mostraba incómodo sobre la Rod Laver Arena y Alcaraz aprovechó la ocasión para tomar ventaja en el partido. Sin embargo, todo cambió cuando Alcaraz rompió con 4-4 en el marcador; Djokovic pidió un 'medical time-out' para poder ir a vestuarios y tratar sus dolencias físicas, un hecho que rompió el ritmo del encuentro por completo.

Una interrupción milagrosa

El serbio volvió de su paso por vestuarios completamente recuperado. Terminó perdiendo la primera manga, pero puso la directa para ganar los tres siguientes sets y comprar el billete para meterse en la quincuagésima semifinal de Grand Slam de su historia. Djokovic recibió merecidos elogios por su enésima exhibición a sus 38 años, aunque volvió a sembrar las dudas sobre un posible juego sucio detrás de su victoria.

Y es que Djokovic no ha sido ajeno a este tipo de prácticas a lo largo de su carrera, muchas veces cuando su rival estaba en mejor dinámica y la interrupción del partido favoreció al serbio. Alcaraz, quien tuvo que sufrir el parón cuando mejor estaba, no se mordió la lengua tras finalizar el partido sobre las molestias del 24 veces campeón de Grand Slam.

"Todos vimos que Novak estaba sufriendo en el segundo set, le costaba moverse, no sabía si era más hacia la derecha o el revés, pero estaba sufriendo. Luego en el tercer y cuarto set no vi que fuera nada mal de su parte. No digo que lo hiciera como un espectáculo, simplemente que todos vimos que en el segundo sufrió, y luego en el tercero y el cuarto estaba muy bien", explicó Alcaraz sembrando más las dudas sobre si el serbio fingió sus dolencias durante el primer set. "No creo que se hubiera retirado si pierde el segundo set. Un tenista que piensa en retirarse no juega el tercer y cuarto set cómo lo ha hecho él", reconoció el murciano ante las declaraciones del serbio que ponía en duda seguir el encuentro si perdía la segunda manga.