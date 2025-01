Alcaraz: "La confianza de Topuria me inspiró a no tener dudas"

Carlos Alcaraz cuenta ya las horas para debutar en el Open de Australia 2025. El murciano lo hará este próximo lunes ante el kazajo Alexander Shevchenko tras una intensa pretemporada que arrancó hace justo mes en España y que ha completado en la última semana ya en Melbourne Park.

El tenista español apunta a conquistar el único de los cuatro Grand Slams que todavía no figura en sus vitrinas y para ello lleva semanas intentando mejorar en todos los aspectos, como explicó durante el Media Day en Melbourne. “Está siendo una gran semana de preparación, decidimos no disputar ningún torneo previo al Open de Australia para enfocarnos con mucha más precisión a este evento y ponerlo todo en esta cita” aseguró.

Carlitos explicó los nuevos aspectos en los que ha intentado mejorar, la importancia de la incorporación de Samuel López a su equipo y los propósitos para un año nuevo en el que tiene un claro rival y un referente sorprendente. "La confianza de Topuria en cada pelea me inspiró a no tener dudas. En algunos momentos me ayudó a venirme arriba" explicó Alcaraz.

Topuria y Alcaraz / MMO

Sobre la mejora en ciertos aspectos del juego: "“No he tenido mucho tiempo en pretemporada, así que hemos intentado trabajar lo máximo posible estos días para mejorar ciertos aspectos, aunque a día de hoy todavía seguimos en esa misma idea, todavía me sigo recordando a a diario cómo debo hacer las cosas. Cada jornada noto que voy un poco mejor, en el servicio necesitamos seguirnos cambiando cosas para ir a mejor. No es que tenga mayor problema, solo que hay momentos durante los partidos que no hago las cosas que tocan, así que debo seguir pensando en ellas hasta que pueda hacerlas de manera natural”.

Hay momentos durante los partidos que no hago las cosas que tocan

Samuel López: “Juan Carlos lleva conmigo seis años, me conoce muy bien, sabe lo que necesito durante los partidos, cómo decirme las cosas en los partidos. Para mí es una figura muy importante, me encanta tenerle conmigo en los torneos, pero este año viajaré con Samuelalgunas semanas y tengo una confianza plena en él. Aquí en Melbourne estaré con Juan Carlos, así que podrá ayudarme en cada situación, es genial contar con él”.

Objetivos 2025: “Los objetivos son ganar Grand Slams y Masters 1000, para mí son los torneos más importantes del año. Ir subiendo el ranking también es mi intención, aunque esto es una consecuencia de ganar partidos y torneos, ya sea acortando la diferencia con Jannik (Sinner) o superando a Zverev. Ahora mismo lo principal es ganar cuanto más Grand Slams mejor, ese es mi objetivo”.

Alcaraz se entrena en Melbourne antes de su debut ante Shevchenko / EFE

Sinner: “Cuando juego contra Jannik siento que son partidos diferentes al resto. Cuando te enfrentas a los mejores del mundo, en este caso al mejor, tienes que hacer cosas diferentes, desde la preparación hasta la mentalidad. Cuando me enfrento a Jannik sé que tengo que hacer mi mejor tenis si quiero ganar, eso es todo. Un mal día contra Jannik significa que voy a perder al 99%, no hay otra opción. Verle ganar tantos títulos y ocupar el Nº1 me hace entrenar todavía más duro, me hace buscar con más ahínco las cosas que necesito mejorar para vencerle. Estas cosas son positivas para mí, contar con una rivalidad así me hace sacar lo mejor a diario”.

Temporada: “Una vez que superamos la barrera del US Open en el calendario, lo cierto es que me suele costar mantenerme al máximo nivel competitivo, es como que empiezo a sentirme cansado después de tantos torneos y tanto tiempo fuera de casa. Es una parte difícil para mí, así que espero que en 2025 pueda llevarla mejor. Al principio del curso es diferente, aunque siempre depende de la cantidad de partidos que vayas acumulando y los que vayas ganando"

Sobre el dilema de las exhibiciones: "Hay debate entre los jugadores que se quejan del calendario y luego disputan exhibiciones, pero yo siempre he dicho que eso es totalmente distinto. No es lo mismo estar en un torneo de nueve días que en una exhibición de un día en la que entretienes a la gente y te vas. Vamos a ver qué pasa con con los torneos. No quiero jugar ninguno cansado y que se me haga una odisea".