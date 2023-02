Victorias de Anderson, Guillot-Diat, Dufour-Lapointe y Rainer en Ordino Arcalís

La estación andorrana ha acogido este jueves la segunda cita del Freeride World Tour El rider español Abel Moga y el andorrano y debutante Iker Reyes sufrieron sendas caídas

Ordino Arcalís ha acogido este jueves 2 de febrero la segunda cita del Freeride World Tour después de adelantar esta competición prevista inicialmente del 4 al 9 de febrero. Después del fulgurante arranque en Baqueira Beret, la estación andorrana ha sido de nuevo el escenario de una competición eléctrica donde la canadiense Katie Anderson se ha hecho con la victoria en snowboard mujeres, el francés Ludovic Guillot-Diat ha triunfado en snowboard hombres, la también canadiense Justine Dufour-Lapointe ha acabado primera en esquí mujeres y el austriaco Valentin Rainer ha hecho lo propio en esquí hombres.

El rider español Abel Moga y junto al local y debutante Iker Reyes han sufrido sendas caídas que les han llevado a protagonizar un discreto papel. Mientras Reyes ha acabado vigésimo primero, Moga lo ha hecho en vigésimo tercera posición. Reyes ha sufrido una caída en el tramo inicial de su bajada al caer sobre una roca en la recepción de un salto, se le ha salido un esquí y ya no ha podido puntuar. El andorrano no ha sufrido daños, se ha podio calzar el esquí y llegar a meta esquiando.

Aymar Navarro, el pionero español en el FWT ya no ha tomado parte en esta cita ya que el domingo después de la primera prueba de este circuito de freeride adelantó su retirada de la competición, prevista para final de temporada, y se despidió delante de su afición en Baqueira Beret. No tan lejos queda cuando Ordino Arcalís era la tierra prometida del Freeride World Tour para los esquiadores españoles y andorranos, el escenario donde Aymar Navarro debutó en el FWT y donde también consiguió un meritorio podio como wild card 2017.

Snowboard mujeres

Todas las participantes en la categoría femenina de snowboard han ofrecido líneas fluidas, impecables. Katie Anderson (CAN) ha obtenido su segunda victoria consecutiva, para ampliar su ventaja en el ranking general, y convertirse en la rider a batir esta temporada. La canadiense ha completado una ronda muy fluida y repleta de trucos, como un par de grabs muy freestylers y un aéreo en la sección media con el que ha dejado claro su dominio del freeride. La campeona del FWT22, Tiphanie Perrotin (FRA) ha resultado segunda, después de un primer evento algo decepcionante para ella, y Estelle Rizzolio (FRA) ha completado el pódium en la tercera posición.

“Mi ronda ha sido divertida, aunque en algún momento me he perdido, pero por suerte me ha salido bien. Las condiciones eran muy variables, pero en general bastante buenas. ¡Me encanta Ordino Arcalís!” - Katie Anderson Snowboard hombres Ludovic Guillot-Diat (FRA) ha resultado ganador por vez primera en una prueba FWT gracias a una ronda emocionante, que le ha propulsado muy por encima del resto de riders para hacerle subir a lo más alto del podio. Ludo ha empezado su línea por zonas muy expuestas y se ha volado una roca enorme casi al principio, antes de planchar múltiples aéreos y un backflip enorme. Otro de los ridersmás veteranos, Jonathan Penfield (USA) ha completado una potente ronda que le ha valido la segunda posición, mientras que el rookie mexicano, Liam Rivera (MEX) ha quedado tercero, subiendo por primera vez al podio en su primer año en el tour.

“Me siento muy bien. Mi ronda ha estado bien, aunque me haya dejado algunos saltos, estoy muy feliz. Estos últimos años me he esforzado mucho para poder regresar al tour, por eso, estar aquí en lo alto del pódium, y además llevarme el dorsal amarillo del líder, es realmente increíble.” - Ludovic Guillot-DiatEsquí mujeresJustine Dufour-Lapointe (CAN) ha vencido con un gran despliegue -en apariencia relajado- de freeride. Justine lleva ya muchas victorias a sus espaldas como esquiadora de baches – entre ellas decenas de podios en FIS World Cup y dos medallas Olímpicas- aunque en realidad esta haya sido su segunda competición en el FWT y, por eso, su resultado sea increíble. Su línea ha estado repleta de trucos, como dos aéreos encadenados, el segundo desde un ventisquero, y un último vuelo desde una roca grande antes de su recta final hacia la victoria. Molly Armanino (USA) y Elisabeth Gerritzen (SUI) han completado el podio en segunda y tercera posición respectivamente, con sólidas rondas.

“¡Me parece increíble ganar aquí! Sinceramente ¡me lo he pasado tan bien hoy! Además, creo que he tenido suerte al ser la última rider, porque he podido ajustar mi línea y elegir una opción diferente a las demás. He podido demostrar mi creatividad sobre unos esquís, y lo divertido que puede ser. He logrado mi objetivo; ¡estoy muy orgullosa y feliz!” - Justine Dufour-LapointeEsquí hombres

Los tres mejores riders de la categoría de esquí hombres estaban a menos de tres puntos entre sí, y cada uno de ellos nos ha deleitado con rondas a gran velocidad repletas de trucos de freestyle. Valentin Rainer (AUT) ha terminado en primera posición, con una ronda superelegante en la que ha combinado velocidad y una técnica impecable, con un surtido muy completo de trucos. Ha pasado como un rayo por la sección alta -combinando un aéreo gigante con un backflip– antes de marcarse dos 360s en terreno muy técnico, y terminar con un backflip masivo. Ross Tester (USA) ha terminado en segunda posición por delante de Maxime Chabloz(SUI).

“Creo que me ha salido una buena ronda. La idea era hacer tres o cuatro trucos, que al final han sido dos backflips y dos 360s. Siempre he querido esquiar una ronda como esta, y hoy ha sido el día. Estoy emocionado. Hace unos días perdí a un buen amigo en una avalancha, así que, esta ronda ha sido para él, al 100%.” - Valentin Rainer

Después de una increíble y rápida transición entre eventos, la segunda etapa del FWT23 ha ofrecido un espectáculo de los buenos. Ahora los atletas se disponen a cruzar el Atlántico para la tercera prueba en Kicking Horse Golden BC, Canadá, que tendrá lugar del 17 al 22 de febrero, y que supondrá su última oportunidad para asegurarse los puntos necesarios antes del corte, the cut, a partir del cual solo los mejores del ranking tendrán acceso a las FWT Finals.

Se puede visitar la web www.freerideworldtour.com para ver la repetición de toda la acción bajo demanda.