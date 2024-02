Swenn Larson gana en Soldeu y hace su sueño realidad

No todos los días los sueños de un atleta se hacen realidad. Y menos en la élite. Y en la Copa del Mundo de esquí alpino femenino. Y así es como la esquiadora sueca Anna Swenn Larsson ha tocado el cielo en Soldeu consiguiendo su primera victoria en solitario en la Copa del Mundo de esquí alpino. Ya se había colgado la plata en los Campeonatos del Mundo de 2019 pero le falta esa victoria que se le resistía.

No lo tuvo fácil. En la primera manga marcó el mejor tiempo reivindicándose para la victoria final en el eslalon de Soldeu disputado este domingo en la pista Avet. Pero en la segunda manga todo se torció y solo fue capaz de marcar el séptimo mejor tiempo. Así y todo, Larsson lograba hacerse con esta importante victoria por delante de la croata Zrinka Ljutic (+0,35), que fue segunda, y la estadounidense Paula Moltzan (0,83), que logró su primer podio de la temporada.

Así, Larsson lograba su primera victoria en solitario. Porque la sueca ya había ganado en Copa del Mundo pero tuvo que compartir la victoria con la suiza Wendy Holdener en Killington la temporada pasada. "Es un sueño hecho realidad. Fue inolvidable compartir mi primera victoria con Wendy pero también es muy especial estar sola en lo alto del podio", apuntó Swenn Larsson.

La sueca no tuvo un buen inicio de temporada y no se clasificó entre las 15 primeras en las cuatro primeras citas de eslalon e incluso no se pasó a la segunda manga en Levi. "De no clasificarme en Levi a estar en lo más alto del podio, es increíble", dijo mientras luchaba contra las lágrimas en el área de meta. "Ha sido un duro viaje y estoy muy orgullosa de mí misma".

Con todo, Swenn Larsson es la primera esquiadora aparte de Shriffrin y Vlhova en ganar un eslalon de Copa del Mundo en más de un año. "Es triste que dos reinas no estén aquí, pero estoy tan feliz de conseguir una victoria", recordó la sueca.

Mikaela Shiffrin ha sido la gran ausente este fin de semana en Soldeu, pero sus compañeras del Equipo Nacional de EE.UU. ha estado a la altura. El sábado A.J. Hurt acababa tercera el gigante ganado por la suiza Lara Gut-Behrami, la nueva líder de la general de la Copa del Mundo, consiguiendo su primer podio en Copa del Mundo. Y hoy domingo le ha tocado a su compatriota Paula Moltzan, que ha hecho lo propio en el eslalon.

Mucho ambiente en la llegada

Las pruebas de Copa del Mundo celebradas este fin de semana en Soldeu han sido de las carreras del circuito femenino que han contado con mayor ambiente en la llegada. Entre los dos días, se han contabilizado unos 6.000 espectadores, pese a la ausencia de la mejor esquiadora de la historia de la Copa del Mundo, Mikaela Shiffrin.

En total, las pruebas han acogido a 1.700 acreditados, entre las atletas y sus equipos, los técnicos de la FIS y los medios de comunicación. Además, el evento ha contado con 265 voluntarios y 28 hoteles colaboradores.

A por todas para conseguir los Campeonatos del Mundo

Las carreras de este fin de semana han sido la última oportunidad para demostrar que la estación tiene la capacidad de organizar eventos al más alto nivel. La organización ha puesto toda la carne en el asador para conseguir ser la sede de los Campeonatos del mundo del 2029, una decisión que se conocerá el próximo 4 de junio.

A juicio de la FIS, Andorra está preparada: "Lo hemos visto en las Finales el año pasado y lo hemos vuelto a ver este año", ha asegurado el director de la Copa del Mundo femenina, Peter Gerdol, que ha alabado el trabajo hecho por el equipo de pista y ha asegurado que toda la logística funciona muy bien, así como el servicio que ofrece el Ski Room y el Team Hospitality. Por todo ello, Gerdol considera que Andorra está preparada para afrontar unos mundiales: "evidentemente que se necesitaran ciertas mejoras, pero se parte de una muy buena situación".

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, que este domingo se ha desplazado a Soldeu para presenciar la carrera, también se ha mostrado convencido de que se conseguirá el objetivo, y de que “si ya estábamos suficientemente preparados, este fin de semana hemos vuelto a demostrarlo”. En este sentido, ha destacado que "lo que nos diferencia de las otras candidaturas es que se trata de un proyecto de país", ya que todo el mundo está volcado, desde las instituciones hasta las empresas, la federación, los clubes y la ciudadanía, a través de los voluntarios.