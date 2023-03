Shiffrin busca batir su propio récord de victorias

La esquiadora estadounidense podría alcanzar los 88 triunfos si se impone este domingo en el eslalom de Soldeu Fue la protagonista de la rueda de prensa donde reflexionó sobre su temporada y también sobre el cambio de entrenador

Shiffrin contra Shiffrin. A partir de ahora la esquiadora estadounidense compite contra ella misma para superar el récord de 87 victorias tras ganar el eslalom de Are y batir la marca del mítico Ingemar Stenmark. Y es que Mikaela Shiffrin podría cerrar la temporada este domingo en Grandvalira de la mejor manera posible: ganando el eslalom gigante y estableciendo un nuevo récord de victorias.

La cita de este domingo no solo está en juego la nueva marca de Shiffrin sino también la segunda y tercera posición de la general que se disputarán la suiza Lara Gut-Behrami, la eslovena Petra Vlhova y Y por si no hubiera bastante emoción en el eslalom masculino hasta cuatro esquiadores se jugarán el Globo de Cristal de la especialidad, en concreto los noruegos Lucas Braathen y Henrik Kristoffersen, y los suizos Daniel Yule y Ramon Zenhaeusern.

Mientras llega el momento, Mikaela Shiffrin ha vuelto a ser la protagonista este sábado en las Finales de la Copa del Mundo de esquí alpino que se están disputando en Grandvalira. Y lo ha sido en la rueda de prensa donde ha atendido a la prensa especializada como ganadora de la clasificación de eslalon y con el Globo de Cristal de esta disciplina presidiendo la mesa de conferencias.

Unos minutos antes de la rueda de prensa, la esquiadora estadounidense había sumado un nuevo podio al acabar tercera en último slalom de la temporada donde fue superada por la eslovena Petra Vlhova, que ganó la prueba por delante de la crota Popovic. Con todo, la esquiadora norteamericana ha sumado la friolera de 17 podios con 13 victorias, tres segundos puestos y un tercero frente a los 21 podios logrados en 2019 con otras 17 victorias, dos segundos y dos terceros, resulta dos que le permitieron llevarse a casa el Globo de Cristal de la general y los de eslalom, gigante y Supergigante. “No sé si esta temporada es más satisfactoria que 2019, hay similitudes, como la consistencia de mi esquí. Pero no creo que se pueda repetir una temporada como esta con el récord de victorias…”, explicaba la esquiadora estadounidense.

Shiffrin tiene la ocasión de superar este domingo su propio récord de 87 victorias y para ella esta presión de superar su propio récord “es un privilegio. Es muy importante para mí y la gente cercana. No es fácil por los comentarios que se generan en las redes sociales, los comentarios negativos. Nunca pensé que ganaría 87 carreras en mi carrera. Hay días que llevas bien la presión y otros que no tanto. La presión es un privilegio, siempre”.

Precisamente, ‘Mika’ fue preguntada por el hecho de que sea una mujer quien ostenta ahora el récord de victorias en esquí alpino. “Se ha hablado demasiado mucho del récord de victorias, de que haya superado a un mito como Stenmark, pero creo no se debe hablar tanto de si es un hombre o una mujer, si no del récord en sí”, zanjaba la pluricampeona de esquí alpino. “La pasada temporada no me sentía contenta con mi nivel de esquí. He tenido que trabajar para mejorar en Gigante y el premio ha sido ganar la especialidad después de que en 2022 acabara tercera. Creo que mi nivel de esquí de ha sido más alto que en las pasadas ediciones y creo que por eso lo he conseguido, con la ayuda del equipo. Actualmente me he sentido confiada y al mismo tiempo el esquí me está ayudando a estar bien conmigo misma”, explicaba Shiffrin en Soldeu, Grandvalira.

Tampoco han pasado los altibajos sufridos en pasadas temporadas. “Después de mi padre tuve problemas con la motivación y energía para encarar las segundas mangas. Empezamos a trabajar con un psicólogo deportivo para saber qué me estaba pasando y como solucionarlo. Lo conseguimos gestionando mejor las situaciones y concentrándome mejor”.

A nadie se le escapa que Shiffrin cambiará de entrenador justo cuando acabe la temporada y la estadouidense apuntó sobre el cambio que “nunca me había visto sin Mike, siempre ha estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Hemos conseguido resultados increíbles y por eso no me veía con otro entrenador pero ha surgido una oportunidad única”.

Y sobre las Finales de Copa del Mundo de esquí alpino en Grandvalira se reafirmó al explicar que “la organización es increíble, ya estuve aquí en 2019 y sé que detrás de unas Finales hay mucho trabajo, con los hombres y mujeres compitiendo en el mismo evento”.