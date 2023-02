Semana histórica en L’Abarset de Grandvalira

Tras el paso de Fatboy Slim, el popular local de aprés-ski andorrano acoge la famosa BRESH argentina L'Abarset celebra la segunda edición del Greenworld con los DJ’S wAFF y Richy Ahmed

L’Abarset, el popular local de Grandvalira, sigue firme en su consolidación como la referencia del après-ski de Europa con una semana histórica llena de intensas jornadas musicales y propuestas del más alto nivel internacional. L’Abarset acogerá el próximo viernes 24 de febrero la popular BRESH. Conocida como “la fiesta más linda del mundo”, y con origen argentino, este festival propone una fórmula magistral que consiste en pinchar los mayores éxitos musicales, uno tras otro, de estilos tan variados como reggaetón, pop, dancehall, rock y electro. La BRESH triunfa entre las principales capitales de todo el mundo como Nueva York, Miami, Barcelona, Madrid, Tokio, Lima o Bogotá, y promete hacerlo también en Andorra en lo que será su primera edición en el principado.

Después de la primera edición del festival Greenworld en Andorra a final de año, el día 26 llega la segunda con el ya consolidado DJ británico wAFF y el también británico Richy Ahmed y su propuesta de house fusión. El Greenworld será el broche final a una enérgica semana por la que también habrán pasado por la cabina de L’Abarset los DJs internacionales Soundboree, Blade, Ben Sterling, Rafa Barrios, y el DJ por excelencia Fatboy Slim que, de la mano de la 3ª edición del Brunch -In The Snow celebrada el pasado viernes 17, arrasó con una fiesta que había agotado las entradas a los pocos minutos de su puesta a la venta.

Apuesta por la innovación

La fórmula de L’Abarset pone en valor una propuesta après-ski que se integra a la perfección con las jornadas de esquí para vivir una experiencia completa en la nieve andorrana. Para ello, el local de ocio, por el que ya han pasado más de 20.000 personas esta temporada, opta por contenidos musicales con un estándar de calidad nunca visto en Europa: una perfecta combinación de los mejores artistas internacionales con colaboraciones innovadoras con festivales de éxito también internacionales.

Entre estas colaboraciones están los ya mencionados Greenworld y Brunch –In The Snow, que han aterrizado este año en Andorra para celebrar su versión más invernal y que han sido un gran éxito logrando el sold out en todas las ediciones celebradas hasta ahora. Tanto es así, que Brunch –In The Snow ya tiene programadas dos nuevas ediciones para el 10 de marzo con M/ND Against, Edu Art y MADAM y el 10 de abril con Hernan Cattaneo, Pole Position y Noe Osses.

Más allá de los festivales, se ha conseguido dar un paso adelante en el cartel diario contando con artistas internacionales de renombre como Kristine Love, Melanie Ribbe, Viviana Casanova o Michael Chenlo. Completan la oferta musical del local los DJs residentes Laeet, Patricia Mantovani, Edu Art, Axel Hit y Vittoskiy, el alma de L’Abarset, que llenan las tardes après-ski de entre semana.

Parte del éxito de L’Abarset es también su envoltorio, un magnífico edificio sostenible e integrado en su entorno natural alpino, e inaugurado la temporada pasada. Los más de 2.000 metros cuadrados de superficie y una terraza de 700 metros cuadrados cuentan con una decoración única, con formas orgánicas, paredes hechas de troncos y ramas o barras que simulan rocas emergiendo del suelo y que aportan un toque de sofisticación a un entorno cálido y moderno. La iluminación del espacio es también un elemento clave, con luz ambiental en techos y paredes y chimeneas que simulan hogueras. Esta temporada se ha inaugurado una nueva zona, el Belvedere Shot Bar, una barra más en la planta baja recreando un espacio de chupitería en un ambiente elegante y adecuado para la ocasión=.

La oferta de L’Abarset se completa con su restaurante bistronómico, tanto para comer como para cenar, que destaca por una gastronomía con identidad y esencia propia y una clara apuesta por los productos de temporada y proximidad.

La temporada de L’Abarset todavía no ha terminado y, de aquí a que finalice, el local se guarda muchas otras sorpresas y propuestas interesantes que garantizan avivar las noches más gélidas del invierno infinito de Grandvalira.