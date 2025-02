Salarich remonta para lograr una brillante sexta plaza en la Copa de Europa de Baqueira

La segunda y última prueba de eslalon de la Copa de Europa en Baqueira Beret concluyó con un balance más que positivo tanto a nivel organizativo como deportivo. Con una pista impecable y nieve dura, ideal para una competición de este calibre, los esquiadores ofrecieron un auténtico espectáculo antes de que el tiempo cambie en la estación.

En cuanto a la actuación de los españoles, Quim Salarich (FCEH-LMCE) volvió a demostrar su enorme progresión en el eslalon. El esquiador catalán, habitual del circuito de la Copa del Mundo, consiguió una brillante sexta posición tras una remontada espectacular. Partiendo con el dorsal 39, logró el tercer mejor tiempo en la segunda manga y escaló doce posiciones respecto a su primera bajada.

Sin suficientes puntos para asegurarse un dorsal entre los 30 mejores, Salarich se vio obligado a afrontar la primera manga con una pista ya marcada. Aun así, registró un tiempo de 58.77, quedando a +2.23 del gran dominador de la jornada, el noruego Oskar Andreas Sandvik. En declaraciones para el streaming oficial de Baqueira Beret, el catalán confesó que tuvo buenas sensaciones en el primer tramo, pero que llegó algo fatigado a la parte final, lo que le impidió desplegar su mejor esquí. A pesar de ello, consiguió el 19º mejor registro.

La segunda manga le ofrecía una oportunidad única para remontar, ya que varios competidores quedaron fuera de carrera. Con una línea limpia y agresiva, especialmente en el primer y tercer sector, cruzó la meta con el mejor tiempo provisional y tomó asiento en el ‘Hot Seat’, reservado a los líderes de la prueba. El austríaco Simon Rueland fue el primero en sacarlo de esa posición, pero aún quedaban varios favoritos por bajar. Finalmente, la victoria fue para Sandvik con un tiempo total de 1:56.15, seguido de Oscar Heine (+1.43) y Simon Rueland (+1.53). Salarich terminó sexto, a +2.14, asegurándose un dorsal más favorable (entre el 20 y el 25) para futuras pruebas, lo que le permitirá competir en mejores condiciones.

Tras la carrera, el esquiador español no ocultaba su satisfacción: “Estoy muy contento de todas las ganas que ha puesto la estación de esquí de Baqueira Beret por albergar un evento de estas características. Tenía un objetivo claro, quería estar entre los primeros. Sabía que el podio era muy complicado con el dorsal que salía, el 39, pero esquiando a mi nivel estaría delante. He podido devolver un poco todo el esfuerzo de estos días de la estación, RFEDI y voluntarios y eso me hace muy feliz. Obviamente, el podio hubiera sido la guinda del pastel pero creo que es positivo acabar 6º. Estos resultados me ayudan a llegar al Mundial de Saalbach (AUT) en las mejores condiciones posibles.”

Oskar Andreas Sandvik, el gran dominador

El noruego Oskar Andreas Sandvik impuso su ley en Baqueira, demostrando un nivel excepcional durante toda la jornada. Con una ventaja de +0.60 sobre Matteo Canins (ITA) y +0.87 sobre Antoine Azzolin (FRA) tras la primera manga, el escandinavo amplió aún más la diferencia en la segunda con otra bajada impecable, asegurando así su victoria.

Sandvik destacó la importancia de haberse criado en condiciones similares y elogió la preparación de la pista: "He estado entrenando en una pista similar toda mi vida en Kvitfiell, y puedo decir que las condiciones son muy parecidas y el trazado aquí estaba impecable." A pesar del desgaste en la parte final del recorrido, logró mantener el ritmo hasta la línea de meta y asegurar el triunfo.

El austríaco Oscar Heine, que logró su mejor resultado en la Copa de Europa, expresó su alegría: "Ayer conseguí mi primer top 10 de Copa de Europa aquí en España, y hoy, un segundo lugar… ¡es una experiencia increíble!"* Motivado por su progresión, espera seguir mejorando en las próximas pruebas del circuito.

Por su parte, Simon Rueland, tercero en la jornada y vencedor del primer eslalon disputado el jueves, se mostró satisfecho con su rendimiento y el nivel de la competición: "Ha sido un día perfecto para mí. La primera manga ha sido complicada, pero he luchado hasta el final. En la segunda, he podido hacer una bajada muy sólida y he conseguido el resultado esperado." Además, elogió el trazado asegurando que estaba *"al nivel de las mejores carreras que he disputado en Austria."

Clasificación general y destacada actuación de Aingeru Garay

Con los resultados de Baqueira, Sandvik se afianza como líder de la Copa de Europa con 400 puntos, seguido por Antoine Azzolin (301 puntos) y Simon Rueland (265 puntos). En cuanto a los españoles, Quim Salarich ha conseguido meterse entre los 30 mejores con 72 puntos, lo que le permitirá competir con dorsales más favorables en las próximas carreras.

Aingeru Garay (NKEF-LVERD) también brilló en la primera manga, donde logró una excelente 27ª posición pese a salir con el dorsal 50. Su conocimiento del trazado le permitió superar el corte y partir 4º en la inversión de los 30. Sin embargo, en la segunda manga no logró repetir la misma solidez y finalizó 34º.

En cuanto al resto del equipo español, Juan del Campo, Tomás Barata, Aleix Aubert y Jonás Sánchez no pudieron completar la primera bajada.

Orgullo por la organización de la prueba

Xavi Ubeira, director de carrera, destacó el esfuerzo colectivo para llevar la Copa de Europa a Baqueira con éxito: “Ha sido un mes estresante de trabajo pero motivador al ver a todo el mundo implicado. El equipo de preparación de pista, remontes, pisteros, voluntarios, clubes y federaciones han hecho un trabajo increíble. Hemos demostrado que estamos preparados para albergar eventos importantes, no sólo como estación sino como destino.”

El evento contó con el patrocinio de Movistar y el apoyo de diversas instituciones como el Consell Català de l’Esport, la Diputació de Lleida, el Conselh Generau d’Aran y los ayuntamientos locales, consolidando a Baqueira Beret como un referente del esquí de competición en el Pirineo.