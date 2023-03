Rodríguez y Ortega, campeones de España de eslalom en Baqueira Beret

Arrieta Rodríguez se ha convertido en nueva campeona de España de SL seguida de June Garitano y Celia Casasus Albert Ortegatoma el relevo de Quim Salarich y es el nuevo campeón de España de SL por delante de Aingeru Garay y el joven Aleix Aubert

Arrieta Rodríguez (NKEF-IRIMO), que en 2022 fue segunda en esta especialidad en los campeonatos de España de Sierra Nevada, ha logrado su primer título de campeona de España de SL. Por su parte, Albert Ortega Fornesa (FCEH-LMCE) ha ganado por primera vez en su carrera deportiva el campeonato de España en la especialidad de SL. El deportista catalán de Spainsnow ya tenía en su haber el título de campeón de España de Supergigante (SG) en Sierra Nevada en 2021 y en Espot en 2017. La prueba se ha disputado en el Stadium Fernández-Ochoa con unas condiciones de nieve adecuadas gracias al intenso trabajo de los servicios técnicos de pista así como los entrenadores teniendo en cuenta la variabilidad de la meteorología en las últimas semanas.

En categoría femenina de Campeonatos de España se ha colgado el oro la vasca de Spainsnow, Arrieta Rodríguez. En la primera manga marcó un registro de 57.09 sacándole +0.42 a su compatriota la también vasca de Spainsnow, June Garitano (NKEF-IRIMO) y +1.90 a Jana Suau (FCEH-CAEI). En la segunda manga, la esquiadora del club IRIMO bajó con mucha inteligencia pero también con intensidad para afianzar esta primera plaza en los campeonatos de España de la especialidad de SL terminando con un tiempo total de 1:56.14. En segundo lugar, finalizó June Garitano a +1.61 y el tercer peldaño del podio del Nacional fue para la aragonesa Celia Casasús (FADI Aragón-FORMIGAL) acabando a +4.65 de Arrieta. Con esta victoria, la vasca suma su primera corona nacional absoluta y se postula como candidata para vencer en el campeonato de España de GS del miércoles.

Con la emoción de su primer gran título nacional, Arrieta Rodríguez expresó que estaba “muy feliz porque he logrado superar el listón que tenía el año pasado puesto que conseguí la plata en Sierra Nevada peleando contra Núria Pau y hoy he podido conquistar el oro y convertirme en campeona de España de SL, una situación que me hace muy feliz y me ayuda a afrontar esta recta final de la temporada con toda la motivación del mundo. Quedan tres carreras aquí en Baqueira durante estos días y espero seguir en esta buena tendencia”.

Por su parte, el esquiador del Team Rossignol, Albert Ortega, afrontaba esta primera manga con un pequeño toque de atención puesto que, Juan del Campo (NKEF-EURO), otro de los grandes favoritos a la victoria final en este SL en Baqueira Beret quedó fuera a las primeras de cambio por una salida de pista en la zona intermedia. Con este panorama, Ortega hacía una primera manga lejos del podio terminando en la 5ª posición provisional a +1.02 del que fue el gran dominador en esta bajada inicial, el especialista en SL del equipo Spainsnow, Quim Salarich (FCEH-LMCE). El corredor formado en La Molina dejó al segundo esquiador a +0.56, el local Álex Puente (FCEH-CAEI) y en tercer lugar al otro deportista de Spainsnow, Aingeru Garay (NKEF-LVERD) a +0.75. Nada más llegar a meta en esta primera bajada, Salarich destacaba que la pista estaba en muy buenas condiciones a pesar de encontrarnos en plena primavera gracias al buen hacer de todo el equipo técnico.

En la segunda manga, los 15 mejores competidores de la primera manga bajaban en orden invertido y, por tanto, Ortega aprovechó para escalar posiciones en la clasificación final. Y así fue como al término de su segunda manga se colocó en la primera posición con un registro de 1:50.64 dejando a Aingeru Garay con el segundo lugar final a +0.19 y en tercera posición la que fue una de las gratas sorpresas de la jornada, el joven esquiador catalán Aleix Aubert Serracanta (FCEH-LMCE) que con tan sólo 17 años se ha metido por primera vez en un podio de unos Campeonatos de España. Este corredor finalizó a +0.45 del vencedor de la prueba, Albert Ortega.

Nada más terminar la prueba y tras conquistar su primer campeonato de España de SL, Ortega manifestó que “estoy muy feliz de correr estos días en casa y lograr el título de campeón de España de SL que me hace ilusión porque no lo tenía en mi haber. Me he notado cómodo durante toda la prueba y la verdad es que he dado un buen nivel en esta especialidad. Espero el miércoles repetir en el Gigante (GS) que es mi punto fuerte y poder seguir en esta dinámica y conseguir el título.”