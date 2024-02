"En la pista Avet te juegas la carrera en las últimas puertas"

A buen seguro que David Hidalgo (Barcelona, 1972) está viviendo la semana más intensa de la temporada. Así y todo, el CEO de Grandvalira, donde llegó en el año 2000, y Director General de la prueba andorrana de la Copa del Mundo de esquí alpino ha tenido un momento en su apretada agenda para hablar de SPORT sobre la cita mundialista de este fin de semana.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos en la organización de la Copa del Mundo de esquí alpino femenino en Soldeu-El Tarter este año, especialmente considerando las exitosas finales del año pasado?

Hemos tenidos. Uno interno y es no bajar la guardia porque veníamos de organizar las Finales de la Copa del Mundo y es muy intenso. El otro es el tiempo, en estos eventos es la máxima preocupación. Primero tener la pista que con un invierno como este no ha sido fácil y ahora llevamos unos días siguiendo la meteo porque ayudar no nos ayudará. Y además este año añadimos que hay muchas lesiones y la incerteza de que no haya más lesionadas.

Desde que Soldeu-El Tarter acogió las Finales de la Copa del Mundo en 2023, ¿qué mejoras o novedades se han implementado en la estación para garantizar una experiencia mejorada tanto para los competidores como para los espectadores?

Internamente hemos hecho un cambio que es la ubicación de la oficina de carrera. Tenemos una nueva mucho más cerca de la pista que antes. Y de cara al público la animación en el VIP Village estará muy bien. Hay un todo un programa con propuestas como un museo de la nieve, campeonato de futbolín, música, food&beverage… Como ves muchas actividades a las que se une que en la pantalla gigante retransmitiremos la carrera de Joan Verdú, que corre en Bansko (ndr: Bulgaria), y hay una hora de diferencia entre las carreras femeninas y masculinas.

Al final Michaela Shiffrin no correrá.

Tener aquí a la mejor esquiadora de todos los tiempos y que reapareciera aquí hubiese sido ideal. Aunque no hay que quitarle protagonismo al resto de competidoras, sobre todo en gigante a Gut-Behrami, Brignone y Hector, que están por delante de ella. Sí, Shiffrin va líder de la general pero Gut está muy cerca.

El eslalon y el eslalon gigante son disciplinas técnicas que requieren un diseño de pista específico. ¿Cómo se ha preparado la pista Avet de Soldeu?

Este año nos hemos encontrado en la tesitura de decidir dónde hacer nieve, si en la zona comercial o en la de competición. Si priorizas el producto comercial no tienes pista para la competición y si priorizas la pista igual nos quedamos sin clientes. Ha sido un equilibrio difícil. Pero aprovechamos muy bien la ventana de frío y tenemos la pista en muy buenas condiciones. Los equipos de EE.UU. Canadá, Nueva Zelanda, Francia y Andorra llevan una semana entrenando y la pista está impecable. Que después de tres semanas de ‘verano’, porque casi hemos tenido un verano, creo que le da mucho valor al trabajo que ha realizado el equipo de pistas.

¿Qué hace especial esta pista, donde se disputa la competición?

Tiene una orientación y un territorio muy variado. La orientación es ideal para que se conserve en buenas condiciones. Presenta un inicio difícil, un plano donde los que saben deslizar pueden recuperar y un muro final muy exigente de manera que tienes que llegar muy bien de fuerzas porque te juegas la carrera en las últimas puertas.

Organizar eventos deportivos de esta envergadura conlleva un impacto ambiental. ¿Qué medidas de sostenibilidad se han implementado para minimizar este impacto en Soldeu-El Tarter?

A parte de lo que llevamos años haciendo, pues la primera certificación medioambiental la tenemos ya desde 1999, este año hemos iniciado una prueba piloto, que imagino que la iremos extendiendo al resto de la estación, y es que las máquinas que han trabajado en la pista Avet lo han hecho con un combustible biodegradable para reducir las emisiones de C02. Es una pequeña contribución a otras cosas que ya habíamos llevado a cabo como que desde hace dos años toda la electricidad que adquirimos es de energías renovables. Seguimos también otras medidas no solo medioambiental sino de igualdad laboral, también de accesibilidad para que sea una carrera a la que todo el mundo pueda llegar independientemente que tenga la movilidad o la visibilidad reducida.

¿Qué entradas y pases están a la venta?

Podemos encontrar la entrada general y tres paquetes VIP. Uno en el Hotel Sport Village, otro en una terraza a pie de pista y después un producto súper exclusivo como el VIP on Skis que vas acompañado por ex esquiadores de Copa del Mundo y tienes la oportunidad de hacer la ‘reco’, el reconocimiento de pista, con las esquiadoras. Es muy reducido y reservado a muy buenos esquiadores porque la pista está realmente muy exigente.

¿Cómo animaría a los espectadores a venir a Soleu-El Tarter?

Como tendremos nieve será un gran día de esquí. Entre manga y manga, y antes, puedes esquiar. Es el mejor gancho que podemos tener: nieve recién caída y Copa del Mundo. ¿Qué mejor combinación para los que nos gusta el esquí? Que se animen que por fin llega el invierno.

Mirando hacia el futuro, especialmente hacia la candidatura para los Campeonatos del Mundo de 2029, ¿en qué situación se encuentran?

Estamos en la recta final. Seguimos con toda la parte de comunicación con diversas acciones más visibles pero lo que más estamos haciendo es lo que no se ve, el trabajo de lobby con los países que tienen voto y qué factores pueden ser decisivos.

¿Cuándo es el día ‘D’? ¿Cuándo se anunciará la sede de los Campeonatos del Mundo de 2029?

El 4 de junio en Reikiavic.