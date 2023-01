Pal Arinsal acoge el 6º encuentro de meteorólogos europeos

La británica Laura Tobin de la cadena ITV y Marc Redondo de La Sexta abordarán el cambio climático desde distintas perspectivas Los profesionales del tiempo de medios de comunicación de toda Europa compartirán experiencias, conocimientos y podrán aprender sobre las particularidades climáticas de cada región

La estación andorrana de Pal Arinsal acogerá este fin de semana el encuentro anual de meteorólogos, en el que profesionales del tiempo de medios de comunicación de toda Europa compartirán experiencias, conocimientos y podrán aprender sobre las particularidades climáticas de cada región.

El evento celebra ya su 6ª edición y lo hará a partir de este viernes 27 de enero y hasta el domingo 29. Asistirán representantes de medios de comunicación andorranos y españoles como RTVA, Antena 3, TVE y La Sexta; autonómicos como TV3, RAC1 y EITB, y del resto de Europa como Reino Unido, Irlanda, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Grecia, y Polonia.

El encuentro va acompañado de unas charlas que se llevarán a cabo este viernes a las 18.30 h en el Coll de la Botella y que encabezarán Laura Tobin (ITV) y Marc Redondo (La Sexta), y que este año giran en torno a la preocupación por el cambio climático. Tobin, muy popular en su país por su trayectoria en las cadenas de televisión BBC e ITV, donde actualmente forma parte del programa Good Morning Britain, presentará su libro Everyday ways to save our planet, en el que expone acciones del día a día que se pueden hacer para mitigar sus efectos. Por su parte, Redondo también abordará el tema de la crisis climática, pero desde el punto de vista de cómo se trata esta información en los medios y cómo mejorar su comunicación, con una ponencia que lleva por título:Climate change communication and agenda setting. How can we improve?

También estará presente el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, que dará la bienvenida a todos los participantes, y la climatóloga del Servicio Meteorológico Nacional del Gobierno de Andorra, Lucía Rivero, que hará una presentación sobre el clima de Andorra.

El encuentro de meteorólogos es también una excelente oportunidad para dar a conocer Andorra y sus condiciones meteorológicas de cara a Europa, así como sus montañas y estaciones de esquí. Los meteorólogos y meteorólogas las podrán descubrir a través de las diferentes actividades programadas que este año incluyen esquí, raquetas de nieve, mushing y una salida con buggies, además de diferentes experiencias gastronómicas y el ya famoso après-ski de L'Abarset. En este sentido, a raíz de la integración de Pal Arinsal en Grandvalira Resorts, por primera vez se incluirá también una jornada en la estación de Grandvalira.