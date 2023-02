Ordino Arcalís, segunda parada del Freeride World Tour

La prueba andorrana del FWT se ha adelantado a hoy jueves 2 de febrero para aprovechar las mejores condiciones para la competición La prueba se puede seguir en directo a través de la web de Ordino Arcalís y del FWT

Si Baqueira Beret marcó el inicio de una nueva edición del Freeride World Tour la semana pasada, esta vez le toca a Ordino Arcalís donde la competición, prevista del 4 al 9 de febrero, se ha adelantado a este mismo jueves para asegurar las mejores condiciones. En esta ocasión será el esquiador andorrano Iker Reyes quien debute en el circuito como invitado o ‘wild card’. “Para mí solo con poder bajar con los mejores riders del mundo ya es el sueño de toda una vida hecho realidad”, apuntaba el propio Reyes el miércoles durante el acto de presentación llevado a cabo en Ordino.

Con Reyes, la cita de Ordino Arcalís cuenta con un total de 48 atletas de 14 nacionalidades distintas, y no faltarán los actuales líderes mundiales Katie Anderson (CAN), Michael Mawn (USA), Addison Rafford (USA), y Max Palm (SWE), que lucharán por mantenerse al frente de la clasificación en sus respectivas modalidades, mientras que el resto de riders lucharán por asaltar el liderazgo o sumar puntos de cara al corte que da acceso a las 2 citas finales. Entre ellos, el español Abel Moga, que ha recordado que “he esquiado mucho en Ordino Arcalís y Andorra, para mí también es como una parte de casa”. Además, Moga ha comentado que “estoy con muchas ganas de competir, la calidad de la nieve me ha parecido muy buena y habrá un buen espectáculo”.

Reyes debutará tal como hiciera en Baqueira la esquiadora Eli Marina, donde acabó novena en su estreno. Por su parte, Abel Moga y Aymar Navarro, fijos en el FWT y que compiten hoy en la estación de Grandvalira Resorts, finalizaron séptimo y décimo respectivamente ante los 5.000 espectadores que pasaron por el Baciver durante esta primera cita de la competición de referencia mundial de freeride.

Precisamente esta semana el propio Aymar Navarro, el pionero español en el Freeride World Tour, anunció que dejará la competición a final de esta temporada. Tras la cita en Ordino Arcalís, del 17 al 22 de febrero se disputar· la prueba en Kicking Horse (Canad·) y en marzo se regresar· a Europa para la primera final de Fieberbrunn (Austria) y la finalísima en el Xtreme de Verbier (Suiza).

Se puede seguir la competición de Ordino-Arcalís en directo en este link.