Marta Cester y Lander Martín se imponen en la Marxa Beret

La deportista aranesa y el corredor navarro se proclaman campeones de España de Larga Distancia Iberdrola Alrededor de 800 participantes disfrutaron de la Marxa Beret, considerada como la carrera popular de esquí de fondo más importante del país

La fiesta del esquí de fondo español ha tenido lugar durante los días 4 y 5 de febrero en la estación de esquí de Baqueira Beret con la disputa de la mítica Marxa Beret en su 43ª edición, que es considerada como la prueba de esquí de fondo más popular del territorio nacional y que ha atraído a alrededor de 800 deportistas de países como España, Francia o Noruega entre otros. Esta carrera se encuentra enmarcada dentro de los Campeonatos de España de esquí de fondo y de la 2ª fase de la Copa España Iberdrola y, en su formato de larga distancia de 42 kilómetros, es también puntuable para la FIS.

En este sentido, se ha competido en tres distancias: un primer circuito de 10 km en la zona de Beret y Orri; 21 km en la zona de Beret, Orri y Montgarri y 42 km en la zona de Beret, Orri, Montgarri y Marimanha. Durante la disputa de esta 43ª edición ha habido unas condiciones de nieve espectaculares puesto que ha nevado durante las últimas semanas en la Val d’Aran con un sol radiante y unas temperaturas frías de -8ºC que han garantizado un perfecto estado del trazado.

En la categoría reina de 42 km la primera corredora en cruzar la línea de meta del Campeonato de España de Larga Distancia de 42 km ha sido la aranesa Marta Cester (FCEH-CAEI) con un crono de 2h20.07. Tras una primera parte en la que ha ido en grupo con Irati Cuadrado (FNDI-IRRTZ) y otros hombres de la misma distancia, la corredora local ha conseguido despegarse de su competidora en el inicio de la subida de Montgarri aprovechando las buenas sensaciones que tenía durante la prueba. Hasta ese momento no ha soltado más el liderato, conservando las diferencias con la deportista navarra de una forma inteligente y llegando a línea de meta escasos segundos después de las 2 horas y 20 minutos. A +4:25 ha finalizado la flamante Campeona de España de Sprint Iberdrola, Irati Cuadrado y a +21:01 ha acabado la prueba su compatriota Cyntia Martínez (FNDI-IRRTZ) completando así el podio final.

Marta Cester, al concluir la prueba explicaba que “subiendo me notaba muy fuerte. Me he ido sola desde que hemos llegado a Montgarri y en toda la zona de Beret y Orri con sus continuos altiplanos y bajadas he intentado mantener el margen con Irati. La verdad es que he sufrido bastante porque el circuito es duro y ella compite muy bien pero finalmente he conseguido acabar en primera posición”.

Por otra parte, el Campeón de España absoluto ha sido Lander Martín (FNDI-IRRTZ) con un registro total de 1h55:04. El navarro ha arrancado con fuerza la prueba junto a un grupo de cuatro corredores más hacia una de las zonas más técnicas que era la de Montgarri. En el retorno hacia la zona del Pla de Beret el grupo se ha reducido hasta dos corredores que eran Lander y Bernat Gabarró (FCEH-CENA). Llegando a una de las subidas de Orri, el navarro ha sido capaz de soltar finalmente al catalán para llegar a meta en primera posición y coronarse como Campeón de España de Larga Distancia. Gabarró ha llegado a +37” y el podium lo ha completado el competidor de la Guardia Civil, Diego Ruiz (CMGC) a +2:14 del primer clasificado.

Al llegar a meta, Lander Martín, afirmaba que “en la parte final, al empezar a subir las laderas, sabía que yo subiendo era más fuerte que Bernat y que tenía la ventaja de la cera y he decidido atacar en la zona de Orri. Estoy contento la verdad, he apretado mucho en los metros finales porque pensaba que podía atraparme pero finalmente he conseguido llegar a meta primero”.

De Beret a Montgarri

En la distancia de 21 km, que pasaba por las zonas de Beret, Orri y Montgarri, el campeón de España de Larga Distancia by Iberdrola en categoría masculina de U18 ha sido Peio Añarbe (NKEF-MGSTZ) con un tiempo total de 1h04:45; en U18 femenina ha sido Martina Selles (FCEH-CEFCEN) con un registro de 1h23:15. Por otra parte en la misma distancia pero en U20, los nuevos campeones de España son Nil Cardona (FCEH-CEFUC) gracias a su tiempo de llegada a meta de 1h09.15 y Martina Miquel (FCEH-CENA) con un paso final de 1h20:00. Por otra parte, en la categoría de 10 km, el vencedor en categoría masculina ha sido Guim Gabarró con un tiempo de 27:10 y en la categoría femenina Naia González (FCEH-CAEI) con un registro de 31:09.

La segunda fase de la Copa de España Iberdrola de esquí de fondo es organizada por la RFEDI, Baqueira Beret y Federació Catalana Esports d’Hivern (FCEH). Dentro de este evento, se compite en el marco de la 43ª Marxa Beret organizada por el Conselh Generau d’Aran, la estación y con la colaboración de los ayuntamientos de Naut Aran, Vielha Mijaran, Volentaris d’Aran y Pompiers d’Aran.

RESULTADOS 42 KMS

42 Km distancia reina Campeonatos de España absolutos (H):

1º Lander Martín (FNDI-IRRTZ)

2º Bernat Gabarró (FCEH-CENA)

3º Diego Ruiz (CMGC)

42 Km distancia reina Campeonatos de España absolutos (M):

1ª Marta Cester (FCEH-CAEI)

2ª Irati Cuadrado (FNDI-IRRTZ)

3ª Cyntia Martínez (FNDI-IRRTZ)

Resultados Campeonatos de España Larga Distancia del 05/02: https://tinyurl.com/3jsshby3

Resultados Campeonatos de España Sprint Iberdrola del 04/02: https://bit.ly/3Yo2uK5