Marco Odermatt nos da las claves para disfrutar de Suiza

Marco Odermatt es la sensación del momento. El esquiador suizo no tiene rival en la Copa del Mundo de esquí alpino. Ganador de los dos últimos grandes Globos de Cristal y líder provisional de la general, el helvético de 26 años de edad ganó la semana pasada en Adelboden (Suiza) su séptimo eslalon gigante consecutivo y el viernes consiguió su primera victoria en descenso en la Copa del Mundo en Wengen. Y quien mejor que el propio Odermatt para dar unos tips para disfrutar a tope de su blanco país a través de los tutoriales “How to”.

Cursos para Adultos

Los tutoriales incluyen consejos de todo tipo, desde iniciarse al esquí a cómo moverse por Suiza o cómo disfrutar del aprés-ski en las estaciones de la Confederación Helvética. “El invierno es la estación más bonita y, a la vez, Suiza es el lugar más hermoso para esquiar”, destaca Odermatt. Y cuando habla de aprender a esquiar no solo se refiere a los niños, si no también a los adultos. “Quien no sepa esquiar debería aprender ahora mismo. Le enseñamos lo fácil que es hacerlo con un curso en las escuelas suizas, especialmente para adultos”, indica el medalla de oro de Gigante en los Juego Olímpicos de Pekin de 2022.

Ser de los primeros esquiadores en llegar a las pistas recién preparadas para estrenarlas es uno de los mayores placeres en la nieve y el líder de la Copa del Mundo de esquí alpino nos recuerda la importancia de la ubicación del hotel a la hora de pasar unas vacaciones en la nieve para tener un rápido y cómo acceso a los remontes y a las pistas, como los Snow sports Hotel, “el alojamiento ideal para todos los apasionados de los deportes de nieve”.

Trineo, diversión segura

No solo del esquí alpino vive Suiza. Y Ordermatt lo recuerda mencionando esos más de 5.000 kilómetros de pistas de esquí de fondo. Y más divertido se antoja un descenso en trineo. “El trineo es la diversión inernal por excelencia para jóvenes y mayores. Las pistas de trineo ofrecen adrenalina al descender entre un paisaje espléndido”, adelanta en doble medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de esquí alpino de Courchevel/Méribel (Francia) de 2023. En Suiza podemos encontrar pistas como la Piste de luge de La Tzoumaz de cinco kilómetros de longitud en los Cuatro Valles.

Aunque una de las propuestas más apreciadas va más allá del esquí, más concretamente del aprés-ski y de cómo relajarse y disfrutar, además de como viajar de una manera cómoda y sostenible con la extensa red ferroviaria de Suiza. “Ya no solo es la gastronomía suiza sino también los lugares insólitos donde disfrutar de ellas”, invita un convencido Odermatt.