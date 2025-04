Laia Figuls Garriga, campeona sub16 de la fase final de la Copa de España GS

Laia Figuls Garriga se proclamó campeona de España de la categoría sub16 en la fase final de la Copa de España GS disputada este sábado 5 de abril.

La esquiadora catalana, del Copos Skiclub, fue la mejor de las 36 participantes en esta última prueba del año que se llevó a cabo en la estación de Baqueira Beret.

Figuls ganó con 3,9 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, Marina Jehanno Pérez. El podio de la categoría sub16 femenina lo completó Carla Quingles Blanch.

Tras celebrar su campeonato, Figuls hizo balance de su temporada y aseguró estar satisfecha por su éxito: "No ha habido muchos DNF's. Estoy contenta por esta constancia. Intento entrenar como en carrera así los nervios no me superan", aseguró.

La estación de esquí de Baqueira Beret se convierte este fin de semana en el centro neurálgico de la alta competición invernal con la celebración simultánea de varias pruebas de máximo nivel. Desde el 4 al 6 de abril, el complejo de la Vall D'Aran acoge los Campeonatos de España de snowboardcross (SBX y SB DPD), skicross (SX), snowboard y freeski, reuniendo a los mejores especialistas del país en estas disciplinas olímpicas.

En paralelo, Baqueira está siendo escenario de la fase final de la Copa de España U14/U16 de esquí alpino. Los jóvenes talentos del esquí español se miden en las disciplinas de eslalon (SL) y gigante (GS).