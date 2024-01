June Garitano: “Este trofeo me motiva a luchar por llegar a conseguir lo que logró ella”

¿Cómo te sientes al haber ganado el Trofeo FIS Blanca Fernández Ochoa y qué significado tiene para ti?

Este triunfo ha significado mucho para mí porque al final es un trofeo muy importante para nosotras y haberlo ganado es un plus para mi día a día.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado durante la competición y cómo los has superado?

Ese día el mayor desafío fue la meteorología y el tipo de nieve porque llovió y la nieve no era la mejor, pero tuve suerte con el dorsal y pude aprovecharlo y logré sacarlo adelante.

¿Cómo te has preparado para esta competición?

Primero estuvimos todo el mes en Italia entrenando y compitiendo, y después, dos días antes de competir viajamos a Baqueira y pudimos entrenar dos días en la pista de carrera. En los entrenamientos, normalmente solemos hacer un bloque de cuatro o cinco días, por las mañanas esquí y por la tarde, hacemos un físico corto para activarnos. Tenemos un día de descanso y después, otro bloque.

¿Cómo comenzó tu pasión por este deporte?

De pequeña, mis padres me llevaron a esquiar, me apuntaron a un curso en el Club Esquí Jaca para que aprendiera a esquiar mejor y ahí empezó todo. Luego me apunté en un equipo de competición y hasta ahora.

¿Consigues vivir profesionalmente de ello?

No puedo vivir de ello, es un hobby, pero en el futuro ojalá pueda vivir de ello. De momento compagino el deporte con los estudios, estoy cursando magisterio de primaria online y voy compaginando las dos y bien, es posible.

Siendo mujer, ¿es fácil vivir de este deporte?

Diría que no, porque en España tampoco tiene tanta visibilidad el esquí y es complicado, pero si tienes buenos resultados es posible. Yo ahora mismo no puedo vivir de ello, pero en un futuro si consigo buenos resultados, será más fácil.

Sabemos que Blanca Fernández Ochoa es una leyenda en el esquí alpino. ¿Cómo te inspira su legado y qué significa para ti ganar un trofeo que lleva su nombre?

Al final es como seguir sus pasos y ganar este trofeo me motiva a seguir esforzándome y a luchar por llegar a conseguir lo que logró ella. Es como un impulso.

Tras esta victoria, ¿cuáles son los siguientes retos?

Seguir entrenando, sobre todo, para ir cogiendo más confianza día a día, y después seguir compitiendo.

¿Qué consejos darías a otras jóvenes aspirantes en el esquí alpino que quieran dedicarse a este deporte?

Que sigan entrenando con las mismas ganas que el primer día y que nunca se rindan. Y aunque tengan un día malo, al día siguiente todo puede cambiar y puede ser bueno también.

¿Qué te parece la labor que hace Iberdrola para apoyar el deporte femenino y en concreto el esquí alpino?

Se agradece mucho porque es como un apoyo extra y creo que nos da una obligación extra para seguir esforzándonos en nuestro día a día. En mi caso, gracias al apoyo de Iberdrola, el equipo nos ha permitido tener un programa más completo y poder viajar a más sitios y salir de Europa más.