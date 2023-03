June Garitano y Aingeru Garay, campeones de España de Gigante

June Garitano es la nueva campeona de España de GS seguida de Núria Pau y Arrieta Rodríguez Elosegui Garay se impuso finalmente a los otros integrantes de Spainsnow, Juan del Campo y Tomás Barata

June Garitano (NKEF-IRIMO) y Aingeru Garay (NKEF-LVERD) se han proclamado campeones de España en la especialidad de Gigante (GS) en la estación de esquí aranesa de Baqueira Beret. Se han llevado la prueba gracias a dos buenas mangas muy sólidas en las que han destacado sobre el resto de competidores. La prueba se ha disputado en el Stadium Fernández-Ochoa con unas condiciones de nieve adecuadas gracias al intenso trabajo de los servicios técnicos de pista así como los entrenadores teniendo en cuenta la variabilidad de la meteorología en las últimas semanas. Xavi Ubeira, director comercial de la estación aranesa ha explicado que el trabajo en pista ha sido “sencillamente espectacular. Los técnicos especialistas del Stadium han hecho una gran labor. Parecía imposible pero hemos hecho entre todos un gran trabajo en equipo, desde los propios empleados del complejo, hasta los clubes, entrenadores, federaciones como por ejemplo también Spainsnow. Hemos podido sacar estas 4 carreras adelante gracias a nuestro buen sistema de innivación y con el que podemos disfrutar ahora de estos Campeonatos de España.”

En categoría femenina la corredora vasca de Spainsnow, June Garitano (NKEF-IRIMO), ha sido la gran dominadora en la primera manga a nivel nacional de este GS en Baqueira Beret gracias a conseguir un tiempo de 59.96. En segundo lugar en este primer descenso ha finalizado su compatriota de Spainsnow, también vasca, Arrieta Rodríguez Elosegui (NKEF-IRIMO). En la segunda manga quedó a +0.65 del registro de Garitano. En tercera posición momentánea se encontraba la esquiadora de La Molina y antigua competidora del equipo Spainsnow, Nuria Pau (FCEH-LMCE) que concluía esta primera instancia a +1.43 del registro de la vasca.

En la segunda manga, June Garitano confirmó sus buenas sensaciones para imponerse en estos campeonatos de España con un tiempo total acumulado de 2:00.56. Por detrás, han terminado Nuria Pau a +1.20 y ha completado el podio de campeonatos de España absolutos la otra vasca de Spainsnow, Arrieta Rodríguez Elosegui a +1.68. Al convertirse en campeona de España, Garitano ha afirmado que se siente “muy feliz al haber podido conquistar este GS en Baqueira Beret porque es una muy buena forma de acabar la temporada y cierro con este broche de oro un año lleno de aprendizaje para el futuro”.

Por su parte, el esquiador del Team Rossignol, Aingeru Garay, afrontaba esta primera manga con una gran dosis de motivación con el dorsal 4 desde el portillón de salida del stadium Fernández-Ochoa con el planteamiento de hacer una buena bajada que le permitiera tener opciones para pelear en la segunda manga de cara a los Campeonatos de España de GS. En esta primera bajada, hubo un gran dominador que fue el especialista de GS, Albert Ortega Fornesa (FCEH-LMCE) que firmaba un estelar inicio de prueba con un registro de 55.82 muy por delante del resto de competidores. A +0.75 se quedaba el propio Garay y la tercera plaza momentánea pertenecía al corredor local Álex Puente que volvía a hacer una gran primera manga quedándose a +0.92 del corredor de La Molina. Otros deportistas del conjunto de Spainsnow como Juan del Campo (NKEF-EURO) o Tomás Barata (FCEH-CEVA) quedaron a +1.24 y +1.27 respectivamente.

En la segunda manga, invertían los 30 mejores esquiadores del primer trazado en la que las grandes miradas estaban puestas en el propio Ortega por su excelente registro pero sin dejar de lado a los otros competidores que iban a hacer que tuviera que dar el máximo en esta segunda bajada. Y así fue como Aingeru Garay, que salía justo antes que Ortega, marcaba un tiempo total acumulado en meta de 1:53.46. Con este registro, el vasco de Spainsnow se aseguraba como mínimo la segunda plaza y quedaba a la espera de ver qué hacía el deportista de La Molina. En el tramo final de su descenso, cometió un error que lo dejó fuera de carrera y dejándole sin ningún tipo de opción de optar a la corona de campeón de España, un título que recayó sobre Aingeru Garay al ser el más regular de todos los competidores en la jornada de hoy. En segundo lugar terminó finalmente el también vasco de Spainsnow, Juan del Campo, que acabó a +0.86 y el podio lo completó el catalán y corredor local del CEVA, Tomás Barata a +1.21. Cabe destacar que los tres esquiadores han sido formados en los clubes locales araneses de competición históricos que son el Club Aranés d’Espòrts d’Iuèrn (CAEI) y el Club d’Esquí Val d’Aran (CEVA).

Nada más terminar la prueba y tras conquistar el campeonato de España de GS, Garay manifestó que había tenido “una primera manga complicada en la que la nieve estaba muy resbaladiza pero aún así he conseguido cerrar un segundo puesto parcial que me ha permitido afrontar con ganas la segunda manga. Ahí me he sentido muy confiada y cómo y he sacado un gran esquí que me ha permitido hacer otra bajada sólida y revalido el título de campeón de España como ya hice en 2019 aquí en Baqueira Beret. Este hecho me hace especial ilusión porque, además vencer en casa, acabo la temporada de la mejor forma posible”.

Asimismo, se han entregado los premios en categoría masculina de los campeonatos de España Junior U18 y U21 de GS que se han disputado hoy en Baqueira Beret por la cancelación del evento en el mismo complejo hace un mes por meteorología adversa. El vencedor en esta prueba en U18 ha sido Aleix Aubert Serracanta (FCEH-LMCE) seguido de Marçal Mestres (FCEH-LLIVIA) y de Marc Ubeira (FCEH-CAEI). En U21, se ha impuesto Tomás Barata (FCEH-CEVA) por delante de Ander Mintegui (FADI Aragón-MAYENCOS) y de Arnau Cardeña (FCEH-LLIVIA)