La Fura dels Baus, protagonista de la previa de las Finales de la Copa del Mundo

La prestigiosa compañía teatral desembarca en Andorra con un impresionante espectáculo en el centro del país que escenificará el camino de las Copas del Mundo El comité organizador presenta el Ski Festival con un completo programa de actividades paralelas a las carreras diseñado para combinar a la perfección entretenimiento y deporte

La compañía teatral La Fura dels Baus protagonizará un evento el sábado 11 de marzo en el eje comercial de Andorra, que marcará el final de la cuenta atrás para la celebración de las Finales de la Copa del Mundo Andorra 2023. La prestigiosa firma teatral conocida por numerosas giras de gran impacto en todo el mundo y por su mítica actuación durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, desembarca en el país de los Pirineos con un impresionante espectáculo itinerante. La rúa “El camino a las Finales” by La Fura dels Baus, que se iniciará a las 19 horas en la plaza Coprínceps de Escaldes-Engordany y que se alargará hasta la plaza de la Rotonda de Andorra la Vella, servirá para animar a toda la ciudadanía a vivir de cerca la gran cita deportiva que arrancará dos días después. El desfile contará con la participación de niños y jóvenes de todos los esquí clubs de Andorra que, a ritmo del grupo de fusión-percusión Brincadeira, irán deteniéndose en cuatro puntos del camino, símbolo de los cuatro grandes hitos que ha alcanzado Grandvalira en el circuito de Copa del Mundo de esquí alpino: las pruebas de 2012 y 2016, las Finales de 2019 y las nuevas Finales de este 2023.

La Fura dels Baus, que hacía más de 20 años que no visitaba Andorra, aportará espectacularidad y notoriedad al evento a través de sus montajes transgresores que sorprenderán al público en los distintos puntos del recorrido. Este espectáculo será el pistoletazo de salida de todo un programa de actividades paralelas a las competiciones deportivas, el Ski Festival, que se alargará durante toda la semana de las Finales de la Copa del Mundo. Ofrecerá una amplia oferta de actividades lúdicas, recreativas, de ocio y de recreo concebidas bajo el concepto de sportainment, es decir, con el objetivo de crear un ambiente festivo, distendido y entretenido para que todo tipo de público, desde el más fanático del esquí hasta el más generalista, disfrute al máximo del evento deportivo.

El Ski Festival se iniciará formalmente con la ceremonia de inauguración de las WCF2023, que tendrá lugar en la plataforma de Soldeu el lunes 13 de marzo a las 19.30 horas, aunque el público podrá ir calentando motores desde las 18 horas. Tras los parlamentos de las autoridades, la pista Avet volverá a convertirse en una pantalla gigante que acogerá un nuevo mapping audiovisual inmersivo, un espectáculo que adentrará al público en un viaje que parte de las leyendas andorranas para mostrar los valores de las montañas de Grandvalira. La ceremonia culminará con la presentación de los países y disciplinas participantes y con un espectáculo de mapping, luz, sonido y pirotecnia.

Otro de los momentos clave del Ski Festival será el sorteo público de dorsales (Bib Draw), que este año tendrá lugar el viernes 17 de marzo a las 19 horas en L’Abarset. Se trata de un evento pensado para que el público, sobre todo los niños y jóvenes, puedan conocer de cerca a los esquiadores y esquiadoras de las Finales de la Copa del Mundo. Comenzará con un espectáculo audiovisual y contará con unos personajes singulares, que los espectadores ya habrán conocido durante la gala inaugural, para amenizar la entrega de los dorsales.

El Ski Festival también estará muy presente en las gradas de las dos sedes de competición, con un equipo de animadores que, combinados con la ambientación que ofrecerá el carismático speaker y un disc-jockey, harán que el público viva una fiesta inolvidable mientras disfruta de la actividad deportiva.

Por otro lado, durante el fin de semana, el público asistente a las carreras de Soldeu también podrá disfrutar de una de las novedades del evento: el World Cup Village, un recinto que se ubicará en la plataforma de la pista Avet y que ofrecerá entretenimiento constante y actividades para todo tipo de públicos. Contará con las mejores marcas de material de esquí (Head, Atomic, Rossignol, K2, Dynastar, etc.) y de deporte, stands de entidades sin ánimo de lucro y de productos de Andorra, oferta gastronómica, talleres de manualidades, de murales y de graffitis sobre nieve, tiro al arco, trineos snowgliss, e-games de esquí y de motor, espectáculos de danza, zancudos, espectáculos infantiles, etc. Además, el sábado a las 14 horas, una vez finalizadas las carreras, arrancará el concierto Los 40 on the Road, mientras que el domingo también se contará con la presencia de tres colles castelleres, que realizarán una actuación central al mediodía, justo antes de la ceremonia de entrega de los premios absolutos de la Copa del Mundo.

La oferta de actividades lúdicas se completará con el amplio programa de après-ski que L'Abarset ofrecerá a lo largo de toda la semana, que culminará el sábado con la actuación del disc-jockey sevillano Wade, referente de la música tech house y dub techno que ha actuado en multitud de países de Europa y América y que llena los grandes festivales de música electrónica con más de 50.000 personas. Finalmente, el domingo 19 de marzo se celebrará la Fiesta de los voluntarios (World Cup Final Fest), una cita imprescindible, abierta a todo el mundo, que servirá para despedir a lo grande las Finales de la Copa del Mundo Andorra 2023.

Calendario de actividades del Ski Festival

11 de marzo:

-Rua “El camino a las Finales” by La Fura dels Baus (19 horas, Plaça Coprínceps)

13 de marzo:

- Ceremonia de inauguración (19:30 horas (apertura de puertas a las 18 horas), plataforma de Soldeu)

- Après-ski en L'Abarset con Noe Osses y Levinstein (de 16 a 22 horas, El Tarter)

14 de marzo:

-Après-ski en L’Abarset amb Swowo y Patricia Mantovani (de 16 a 22 horas, El Tarter)

15 de marzo:

- Ski Festival en las gradas (10 horas, llegada de la pista Àliga, El Tarter)

- Après-ski en L'Abarset con Simply J (de 16 a 22 horas, El Tarter)

16 de marzo:

- Ski Festival en las gradas (10 horas, llegada de la pista Àliga, El Tarter)

- Firma autógrafos Dominik Paris (después entrega premiso DH, terrassa Hotel Nòrdic, El Tarter)

- Après-ski en L’Abarset Paskman y Blade (de 16 a 22 horas, El Tarter)

17 de marzo:

- Ski Festival en les gradas (12 horas, llegada de la pista Àliga, El Tarter)

- Sorteo público de dorsales (19 horas, L’Abarset, El Tarter) y après-ski con Lunnas y Patricia Mantovani

18 de marzo:

- World Cup Village (de 9 a 17 horas, plataforma de Soldeu)

- Ski Festival en las gradas (9 horas, llegada de la pista Avet, Soldeu)

- Firma autógrafos atletas Atomic (12 horas, World Cup Village de Soldeu)

- Concierto Los 40 on the Road (14 horas, World Cup Village de Soldeu)

- Après-ski en L’Abarset con Wade y Fer Mesa (de 16 a 22 horas, El Tarter)

19 de marzo:

- World Cup Village (de 9 a 15 horas, plataforma de Soldeu)

- Ski Festival en las gradas (9 horas, llegada de la pista Avet, Soldeu)

- Espectáculo casteller (previo a la entrega de premios de la Copa del Mundo, 13 horas, plataforma de Soldeu)

- World Cup Final Fest (16 horas, L’Abarset, El Tarter) con Dj Nano y Soundboree