FGC Turisme registra una Navidad muy activa

Las seis estaciones de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han concluido el período de vacaciones de Navidad, Fin de Año y Reyes con una oferta creciente de actividades de naturaleza en alta montaña muy diversas y que han atraído a un gran volumen de visitantes.

Estas fiestas han estado marcadas por una estabilidad meteorológica durante todo el período de vacaciones. Esto ha permitido que un gran número de personas hayan podido disfrutar de las instalaciones de FGC Turisme con una mayoría de días soleados. Las estaciones de FGC han ofrecido servicios y múltiples actividades alternativas al esquí y al snowboard que han sido claves para que 161.250 personas hayan disfrutado de la alta montaña.

El presidente de FGC, Toni Segarra i Barreto, ha valorado la temporada “positivamente. A pesar de que no hemos tenido los grosores de nieve que deseábamos, el buen trabajo que se ha hecho en las estaciones ha permitido que se haya podido esquiar en buenas condiciones en los dominios esquiables disponibles. Haber tenido las seis estaciones abiertas durante todas las vacaciones ha sido un éxito, teniendo en cuenta que este año existen muchas estaciones de la península que este invierno no han podido abrir”.

Segarra confirma que “la tarea de diversificar nuestra oferta y tener una gran cantidad de actividades al alcance de todos los públicos ha sido también un elemento importante de atracción para mucha gente que nos ha venido a visitar y disfrutar de nuestras instalaciones, Ésta es nuestra función en el territorio: propiciar y contribuir al dinamismo económico y social en las comarcas de montaña”.

El balance, estación por estación

La estación de montaña de Boí Taüll ha recibido la visita de muchos turistas que han estado en la Alta Ribagorça y al Valle de Boí. La estación ha registrado un elevado flujo continuo de visitantes desde el 22 de diciembre Navidad hasta Reyes pasando por fin de año con una suma cercana a los 22.500 visitantes.

La diversificación de actividades en la oferta de Boí Taüll ha sido la clave para la destacada afluencia de visitante en la estación. Destaca la tradicional Gran Bajada de Antorchas que tuvo una altísima participación y muchos espectadores y que acabó en una multitudinaria sesión de música DJ en la Terrassa Cow Boí. Y es que las sesiones de DJ en esta instalación han sido las protagonistas absolutas del après ski en Boí Taüll durante estas fiestas navideñas. Otras actividades como talleres y juegos para los más pequeños han sido un éxito participativo

La Molina ha terminado las vacaciones de Navidad en un ambiente plenamente invernal y con una nevada para recibir a los Reyes Magos. La estación fue durante las vacaciones de Navidad el punto de encuentro 38.961 de entusiastas del deporte y de las actividades de ocio en alta montaña. La estación ha acogido hasta 10 eventos distintos en sus pistas para promover el deporte y permitir a los visitantes disfrutar de las actividades al aire libre, consolidándose como un auténtico centro de deportes y entretenimiento.

Destacar que La Molina continúa su camino deportivo que la define como la “masía de los deportes de invierno” ya que ha sido una de las pocas estaciones de España donde se ha podido entrenar y disputar carreras de esquí alpino del calendario de Liga Catalana de la FCEH. Han estado a disposición de los clubs los estadios de Solell y el de Els Plans.

Durante este período se han realizado diferentes eventos destinados a promover el deporte entre los más jóvenes, como la 73a. edición del Descenso infantil de La Molina el 1 de enero, con la participación de 125 niños y niñas de entre 0 a 6 años, acompañados de sus padres. Otros eventos destacados fueron la Salomon X-Race el 3 de enero, y el 29 Trofeo Infantil La Molina de esquí alpino para deportistas de la categoría U14 el 4 y 5 de enero con más de 200 participantes.

Durante la campaña de Navidad, las estaciones de Espot Esquí y Port Ainé han tenido una notable afluencia, con más de la mitad del dominio esquiable abierto y una agenda llena de actividades. Remarcar una ocupación excepcional en el Hotel Port Ainé 2000***, pie de pistas, que ha alcanzado un 95% de ocupación.

Una de las claves de este éxito ha sido el buen estado de nieve de las pistas que estaban abiertas y el amplio abanico de actividades festivas que se han ofrecido a los 18.254 visitantes que han pasado por Port Ainé y los 10.974 por Espot. En Port Ainé, el festival de Navidad ha incluido la tradicional cagada de la tronca, talleres de pintacaras, concursos de trineos, actuaciones de magia y sesiones de DJ en la terraza de Clots, creando un ambiente festivo y acogedor para toda la familia. En Espot, con las actividades del parque lúdico, sesiones de DJ en la terraza y actuaciones de magia se han conseguido fiestas para todos los públicos.

El clímax de las celebraciones de Espot Esquí y Port Ainé ha sido la llegada de los Reyes Magos de Oriente, que se ha conmemorado con una espectacular bajada de antorchas y una chocolatada, una tradición que ha puesto punto y final a las fiestas.

Por su parte, Vall de Núria es la clara definición de estación de montaña con oferta activa los 365 días al año. Con actividades y atractivos que permiten compensar períodos de escasez de nieve como éste, donde el balance de visitantes ha descendido ligeramente respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, el balance de cierre anual es muy positivo, con 235.000 visitantes que han accedido en 2023 a la estación a través del Tren Cremallera, con un incremento del 11% respecto a 2022.

El conjunto de actividades que hacen que Vall de Núria no tenga que depender exclusivamente de la nieve permiten una afluencia de visitantes constante durante las fiestas, a la vez que toda esta variedad de actividades atrae a visitantes de todo tipo, generando un impacto económico notable en el territorio. Este año ha contado con 18.000 visitantes en la época de Navidad.

Destacan la tematización de la estación de montaña con motivos navideños, dando protagonismo a la figura del Tió. Se ha podido esquiar en las áreas de debutantes y de nivel medio, y para quienes querían ver las panorámicas han podido visitar el mirador del Albergue con integración del billete del Cremallera y el Teleférico. Las habituales visitas al Santuario y las exposiciones permanentes (Cremallera, Memòries de Neu, el Centro de interpretación), así como el Parque Lúdico y las actividades après ski que han tenido muy buena acogida, y la consolidación del nuevo restaurante El Racó, con una cocina de montaña de temporada centrada en producto del territorio.

En Vallter ha destacado durante las fiestas navideñas su carácter como estación de montaña completa y diversificada, ofreciendo actividades para todos los públicos. Con un enfoque especial en el esquí para principiantes, la estación ha impulsado la campaña "3,2,1... Esquía en Vallter," atrayendo a 523 niños noveles a este deporte. Las actividades festivas han incluido experiencias diversas: desde la participación en el Mercado de Navidad de Camprodon hasta la emocionante Experiencia de Esquí 360 con las gafas de realidad virtual, los 6.700 visitantes de esta Navidad han disfrutado de eventos que van más allá del esquí y la pista de trineos.

También se han realizado actividades especiales para los más pequeños en el Club Fajol, entrenamientos de competición y celebraciones festivas como el Tió y la Gran Fiesta de despedida en 2023. Hay que añadir que, una vez terminada la jornada de esquí, la actividad se ha trasladado cada tarde a la pista de hielo de Llanars para poder seguir haciendo deporte con familia y amigos.

Vallter ha demostrado ser mucho más que una estación de esquí. Se ha consolidado como un destino de ocio y celebración todo el año, mostrando una adaptación y modernización para ofrecer experiencias memorables a los visitantes.

Cifras récord

Esta temporada de Navidad, el Cremallera de Montserrat y los Funiculares de San Joan y de la Santa Cova han acercado hasta 42.782 personas visitantes a uno de los lugares más emblemáticos de Catalunya, en el Parque Natural de la Montaña de Montserrat, confirmando una tendencia positiva que se inició en septiembre y que ha mostrado continuidad mensual hasta llegar a este punto. La buena meteorología ha sido clave y ha permitido que las cifras se sitúen en las de 2019, cuando el Cremallera de Montserrat hizo su mejor registro histórico.

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que la cuota de captación del Cremallera es la una de las más altas desde que se puso en funcionamiento hace 20 años. Si en 2019 un 24,94% de los visitantes a Montserrat optaban por hacerlo con cremallera, este porcentaje ha llegado al 26,17%, con muy buenas perspectivas de ahora en adelante.

El Parc Astronòmic del Montsec, por su parte, también cierra la temporada de Navidad de 2023 con las mejores cifras registradas durante sus 15 temporadas de existencia. Con el éxito absoluto de la proyección de The Dark side of the Moon de Pink Floyd, se ha abierto una nueva vía para realizar actividades combinadas dada la gran acogida, con cifras del 100% de ocupación en las sesiones de 2023. La demanda ha sido tan alta que se han tenido que doblar las proyecciones respecto a la previsión inicial de la actividad, con un total de 822 espectadores hasta el momento. El Astronómico ha registrado 3.071 visitantes durante el mes de diciembre, un 30% superior a los números de 2022.

Temporada alta de competiciones

A finales de enero, Boí Taüll será el escenario de competiciones de nivel internacional. La estación de la Alta Ribagorça será sede de dos pruebas de la Copa del Mundo de esquí de montaña el 27 y 28 de enero de 2024.

En el resto de estaciones está previsto un calendario completo con circuitos de competiciones de esquí alpino, montaña y snowboard a nivel de liga catalana y estatal.