Las estaciones de Grandvalira Resorts inician la temporada con buenas perspectivas

Grandvalira encara el puente de la Inmaculada con más de 65 km esquiables que aumentarán progresivamente Pal Arinsal abrirá el 75% de las instalaciones y el 60% de pistas y Ordino Arcalís con espesores de hasta 40 cm de nieve polvo

Las estaciones de Grandvalira Resorts estrenan la temporada de esquí 2022-2023 con un largo puente de la Inmaculada que engloba este año dos fines de semana y con muy buenas perspectivas. Con las nevadas y las bajas temperaturas de esta semana, que han permitido producir nieve de cultivo en los diferentes dominios, las estaciones de Andorra prevén ampliar progresivamente el área esquiable de los dominios a medida que avance el puente

Grandvalira ya ha empezado la actividad con más de 55 km, y para el inicio del puente de la Inmaculada ofrecerá más de 65 km, mientras que la conexión entre Soldeu - El Tarter y Pas de la Casa - Grau Roig entrará en funcionamiento a partir del lunes. Hasta entonces, la estación ofrecerá un servicio de autobuses gratuito para enlazar los sectores. Por otro lado, el sector Encamp abrirá el sábado, mientras que el sector Canillo permanecerá cerrado durante los primeros días. En cuanto a los accesos, están abiertas las telecabinas de Soldeu y del Tarter y los principales remontes de Pas de la Casa y Grau Roig, y el Funicamp abrirá este sábado.

Por su parte, Pal Arinsal contará a partir del sábado con el 60% de las pistas abiertas y un 75% de los remontes. Las telecabinas de la Massana y Arinsal ya están habilitadas, y la conexión entre los sectores de Pal y Arinsal a través del teleférico se activará el sábado.

Finalmente, Ordino Arcalís estrenó el jueves la temporada con el 45% de las pistas abiertas, así como un 25% de los remontes, que han presentado unas buenas condiciones con espesores de hasta 40 centímetros de nieve polvo. Además, la estación de Ordino prevé ampliar las pistas abiertas al 60% de cara al sábado.

Actividades

Más allá del esquí alpino, las actividades de las estaciones también entrarán en funcionamiento. En Grandvalira, se podrá disfrutar en el sector El Tarter de la Primera Nieve, que permite ser el primero en esquiar antes de la apertura de pistas por la mañana, a las 9 h. También estará el mushing, así como los diferentes circuitos para esquí de montaña y raquetas repartidos por Soldeu y El Tarter. En el sector Grau Roig, habrá la posibilidad de hacer excursiones en motos de nieve, tanto diurnas como nocturnas, el mushing, y las excursiones con raquetas de nieve de la mano de los Grandvalira Mountain Guides.

En Pal Arinsal estarán preparados el 38% de los circuitos de esquí de montaña y el 50% de los circuitos de raquetas de nieve. Además, el gran salto que ofrece el Big Airbag, los trineos, los donuts, los buggies y los vuelos en helicóptero estarán activos ya desde el sábado. Ordino Arcalís ya ha habilitado las excursiones con raquetas de nieve, así como las motos de nieve.

Servicios

Todas las escuelas de esquí de Grandvalira estarán abiertas, excepto la Escuela de la plataforma de Soldeu y la Escola de Canillo. También estarán activos los jardines de nieve de Pas de la Casa, Grau Roig, Encamp, Soldeu y El Tarter, y la guardería de Grau Roig. Otro de los servicios disponibles son las tiendas de merchandising, y la Cabaña Piolet, una de las experiencias de Epic Andorra que propone dormir en una cabaña en medio del bosque a 2150 m de altitud.

Pal Arinsal abrirá todos sus servicios en ambos sectores: la Escuela de Esquí y Snowboard, jardines de nieve, la tienda de merchandising, mientras que Ordino Arcalís cuenta con la Escuela de Esquí de Planells, el jardín de nieve y la guardería, y las tiendas de alquiler de material.

Restauración

Todos los puntos de restauración de los sectores de Pas de la Casa, Grau Roig y Encamp abren excepto el Food Ratrac, la Font Negre, el Bordes 1957 y el Pla de les Pedres. En el Tarter, la cafetería y self-service del Pi de Migdia y la Arrosseria vuelven con sus propuestas de calidad, así como la Trattoria de la Ribaescorjada, que también cuenta con cafetería y el fun food. Por su parte, la terraza In The Snow Veuve Clicquot abrirá el próximo 5 de diciembre, igual que IQOS Terrace de Soldeu. Este último sector contará con el Wine & Meat Bar by Jean Leon, así como el Pasta Box y las cafeterías del Gall y de Espiolets.

Pal Arinsal estrena el bistrot café Terroir, ubicado en la terraza del edificio Comallemple, el nuevo restaurante autoservicio con una carta protagonizada por pizzas y pastas caseras. También estarán habilitados el Xalet Igloo, el Rústic, el Expresso, el Xiringuito, el Pla de la Cot Ski&Lounge y el restaurante del Coll de la Botella.

La estación de Ordino ha vuelto con dos de sus restaurantes más emblemáticos completamente renovados. Son el Restaurante la Coma y el Restaurante Planells, así como el restaurante L’Hortell.

Nueva temporada en L'Abarset, el templo del après-ski

El popular local de ocio y restauración de Grandvalira vuelve a abrir sus puertas este 2 de diciembre y estrena una ambiciosa programación musical con el DJ italiano Marco Faraone el sábado día 3. Durante el puente habrá más actuaciones musicales, entre las que destacan las hermanas madrileñas LunnasDJ, que actuarán el 7 de diciembre, y 2ManyDJs, que lo harán el día 9 de la mano del festival Brunch –In The Snow, el ya consolidado festival de música Brunch-In the Park que aterriza en Andorra con la primera edición de un nuevo formato invernal para ofrecer una experiencia musical única a pie de pistas. Por su parte, el restaurante del local vuelve a poner en marcha con una carta renovada.