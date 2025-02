Cuadrado y Betriu vencen en la 45ª edición de la Marxa Beret

El Pla de Beret ha vuelto a vibrar con la 45ª edición de la Marxa Beret, la prueba de esquí de fondo más emblemática de España, que ha reunido a más de 700 participantes en un entorno privilegiado. La nieve fresca, fruto de las últimas nevadas, y el impecable trabajo de la organización han creado el escenario perfecto para una competición que, este año, ha dado un salto de calidad al integrarse en el prestigioso circuito europeo “Ski Classics”.

En la categoría femenina, Irati Cuadrado ha sido la gran protagonista, firmando un doblete memorable tras conquistar el Campeonato de España de Sprint by Iberdrola y la Marxa Beret. La fondista navarra ha impuesto su ley en la prueba larga, de 31 kilómetros, cruzando la meta en solitario con un tiempo de 1:43:47.65, lo que confirma su dominio en el esquí de fondo nacional. Tras ella, Marta Cester, habitual en el podio de esta competición, ha finalizado en segunda posición, mientras que Laura Orgué, olímpica en Sochi 2014, ha ocupado el tercer puesto de la carrera. Dado que Orgué no está federada, el bronce en el Campeonato de España ha recaído en Martina Miquel.

“La prueba era bastante dura, más que el año pasado, pero estoy muy contenta y he disfrutado mucho. Los sprints del sábado me han cansado un poco, pero creo que el hecho de ir sola es más complejo a nivel mental. Por suerte, tengo una gran fortaleza en ese aspecto y he podido ir acompañada de otros compañeros que me han ayudado un poco”, explicó Cuadrado tras su victoria.

En la competición masculina, Sadurní Betriu ofreció una auténtica exhibición de fuerza y estrategia para coronarse campeón de España de larga distancia. Su crono de 1:27:00.62 le permitió imponerse con autoridad, dejando atrás a Diego Ruiz, que llegó casi cinco minutos después, y a Oier Ibergallartu, tercero en la carrera. Sin embargo, al no estar federado este último, Guillermo Jiménez completó el podio del campeonato nacional.

“Estoy muy contento de estar aquí. Hacía dos años que tenía molestias y no podía rendir al máximo, pero este año he podido competir al 100% y se ha demostrado que cuando estoy bien, soy rápido. Creo que la Marxa Beret tiene mucho potencial y si se sigue en esta dirección, se pueden alcanzar grandes objetivos”, afirmó Betriu tras su victoria.

La competición también coronó a los campeones de las distancias más cortas. En la media maratón de 18 km, los triunfos fueron para Nuria Ruiz y Pau Molins, mientras que en los 10 km destacaron June Aranburu y Jofre Puig.

Más allá de la competición, la Marxa Beret es una auténtica fiesta del esquí de fondo, un evento que va más allá del ámbito deportivo para convertirse en un punto de encuentro para familias y amigos que comparten la pasión por la nieve. Este espíritu quedó encarnado en la figura de Joan Navarra, quien, a sus 85 años, completó su 45ª participación consecutiva en la prueba, dejando claro que la Marxa Beret es mucho más que una carrera: es una tradición que se vive con intensidad año tras año.

Marc Puig, director del evento, destacó el éxito de esta edición: “No podemos pedir más: frío, nieve fresca y un día espectacular. Hemos alcanzado los 700 participantes y estamos muy contentos. Creo que no se puede pedir más en un evento de estas características.”

Con un legado que se remonta a 1978, la Marxa Beret sigue consolidándose como una de las grandes citas del esquí nórdico en la península, combinando la excelencia deportiva con el calor de una comunidad apasionada por el deporte de invierno.