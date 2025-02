Circle of Madness, locura en la nieve

¿Qué sintieron nada más volver a Haines, Alaska, uno de los lugares más icónicos del freeride?

Se sintió como un sueño hecho realidad. Estaba súper emocionado pero también bastante nervioso. No había estado en Alaska durante un tiempo, pero siempre soñé con lo que podría hacer allí, así que definitivamente fue intenso llegar con todas las cosas que teníamos en mente. ¡Fue una constelación de equipo increíble y quería aprovechar esta oportunidad tan rara!

Circle of Madness muestra desafíos extremos, desde pendientes casi verticales hasta decisiones críticas sobre la seguridad. ¿Cuál fue el momento más intenso que vivieron en esta expedición?

Los momentos más intensos ocurrieron, sin duda, durante los días de "window shopping" que conformaron la mayor parte de nuestro viaje. La mayor parte del tiempo solo seguíamos al sol, sin saber cuánto durarían esas ventanas. Así que hicimos un montón de líneas prácticamente sin calentamiento y fuimos directamente a lo más extremo. No queríamos perder tiempo. Pero creo que el momento más intenso fue el 360 en el que terminé dando vueltas como un muñeco. No había inspeccionado bien ese lugar y terminé desviándome un poco de la dirección. Recuerdo que en el aire pensé que esto no iba a terminar bien, empecé a dar vueltas y pensé que podría caerme por el otro lado de la montaña, por acantilados y cosas así. Por suerte, eso no sucedió.

¿Cómo se preparan mental y físicamente para una expedición de esta magnitud, considerando que deben enfrentarse tanto a la dureza del terreno como a condiciones climáticas impredecibles?

Bueno, supongo que inconscientemente me he estado preparando para esto toda mi vida. Hay mucha experiencia que ayuda a juzgar el tamaño de las cosas, y saber lo que puedo y no puedo hacer también es súper importante. Cuando se trata de leer el terreno, también se basa en la experiencia, pero con respecto al clima, realmente no podemos hacer mucho, excepto tomarlo día a día. Isaac, nuestro guía, fue una bestia y siempre tenía algunas opciones para nosotros. Conoce muy bien las montañas de allí.

Lo único que hice para prepararme fue montar mucho en el snowpark. Quería sentirme más seguro con mis trucos nuevamente y hacer algunas cosas con las que había soñado durante un tiempo pero que no había hecho antes. Y definitivamente no quería arruinar las pocas oportunidades que tendríamos.

En la película se resalta cómo en Alaska muchas veces se pasa más tiempo esperando condiciones ideales que en acción. ¿Cómo manejan la paciencia y la presión durante esos días de espera?

En realidad, es súper fácil para mí. Es gracioso. Siempre fue mi sueño, pero cuando estás allí haciendo tu trabajo, es tan intenso que no me importaba pasar el rato en la cabaña. No es que no pueda esperar para salir. Para mí, es una acumulación loca de emociones. En algunas líneas me preguntaba qué demonios estaba haciendo allí. Preferiría estar en casa relajándome. Pero luego, tan pronto como te lanzas, todo eso desaparece y entras en un estado de flujo total. Eso y la sensación en la salida, compartiendo esos momentos con el equipo, hacen que todo el estrés previo valga la pena.

¿Qué diferencias sienten entre su disciplina en el esquí y el snowboard cuando se enfrentan a pendientes tan pronunciadas y desafiantes como las de Alaska?

No siento mucha diferencia, diría. Víctor venía de una temporada llena de grandes líneas en el FWT, mientras que yo venía de una temporada en el snowpark. Fue súper genial, ya que Víctor me empujó a hacer líneas más grandes y yo, a su vez, lo empujé a construir estructuras y hacer trucos. Así que eso marcó la diferencia para la película, creo. Es una locura lo seguro que se sentía Víctor en esas espinas súper empinadas. Para mí, es difícil imaginar montar esas líneas con esquís.

Markus, mencionaste que la interacción entre esquí y snowboard hace latir tu corazón. ¿Podrías contarnos más sobre esa dinámica y lo que significa para ti compartir esta aventura con Victor?

Bueno, crecí con snowboarders. Había una pandilla de snowboard aquí en casa que comenzó el snowpark y, de alguna manera, adoptó al niño esquiador, lo cual fue súper genial. Así que estoy acostumbrado a montar con snowboarders y no siento mucha diferencia. Con Víctor fue genial porque ambos tenemos un trasfondo de estilo libre y miramos la montaña de una manera similar. Básicamente, siempre encontramos cosas geniales para montar. Incluso cuando había peligro de avalanchas o las ventanas de clima nos llevaban a pequeños lugares aleatorios, siempre encontrábamos cosas geniales para montar los dos.

Victor, en el documental te preguntas si, una vez que has recorrido todos los descensos de tus sueños, aún quieres volver. ¿Qué respuestas encontraste durante este viaje? ¿Qué significa para ti repetir desafíos en lugares tan extremos?

Sin duda, hay un par de trucos o cosas que no logré hacer o que me habría gustado hacer mejor. También encontramos un montón de lugares nuevos increíbles que no llegamos a montar, pero tuve mi parte justa de la experiencia y estaba feliz de volver a casa más o menos de una pieza.

Víctor y yo somos personas bastante competitivas y terminamos ayudándonos mutuamente para obtener mejores tomas que el otro. ¡Así que fue súper intenso, una sobredosis de adrenalina! Por ahora, estoy bien y estoy súper emocionado por la temporada de primavera europea y disfrutar del "slush". Supongo que volveré allí pronto, pero por algo diferente.

En Circle of Madness, vemos cómo cada decisión se toma después de evaluar riesgos y recompensas. ¿Podrían contarnos cómo evalúan el equilibrio entre su pasión por el deporte y el instinto de supervivencia?

Hmmmm. Esa es una pregunta difícil. Por supuesto que piensas en todas las cosas que podrían salir mal. Analizas tus líneas tanto como sea posible y, si la sensación en el cuerpo es la correcta, es fácil dejar de lado los peligros antes de lanzarte y concentrarte en cómo necesitas montar. Definitivamente, también me he retirado de algunas cosas en las que no me sentía seguro. Es súper importante poder hacer eso.

Pero lo que más me gusta, en general, es hacer algunos movimientos técnicos en terrenos de juego, en lugar de líneas grandes y expuestas. En terrenos de juego, podrías acabar estrellándote o dando vueltas, pero sin asumir demasiado riesgo, y puedes simplemente subir e intentarlo de nuevo. Me encanta montar en sesión en estos lugares. Cuando entro en modo sesión, es cuando más vibro.

¿Hay alguna bajada o momento específico que hayan sentido como el más satisfactorio o especial durante el rodaje? ¿Qué recuerdos o emociones se llevan de ese instante?

Hay demasiados, creo. La gran línea en Sagrada Familia fue súper satisfactoria, así como muchas otras. Fue verdaderamente un viaje soñado. Creo que la característica del viento-lip que conducía al salto del carámbano fue súper especial. Eso era lo que estaba buscando todo el tiempo. Ese lugar estaba en un glaciar enorme con grandes grietas, un lugar difícil la mayor parte del año, pero luego llega el invierno de Alaska, pone una capa de nieve gruesa y lo convierte en el lugar más de ensueño de todos.

Obviamente, montar en los lugares legendarios también fue un sueño hecho realidad. Es como la vibra de un spot de skate. El doble backflip en 3 Amigos y el 540 en B-Day Bowl me tienen súper emocionado. No estoy seguro de si alguien ha saltado esa brecha de esa manera antes.

Por último, ¿qué esperan que los espectadores sientan o comprendan después de ver Circle of Madness? ¿Qué mensaje les gustaría transmitir sobre el freeride en estos entornos tan salvajes?

Realmente no queríamos transmitir ningún mensaje, excepto documentar lo que hacemos, tratando de subir el nivel y mostrando esos lugares legendarios que rodean Haines. Definitivamente, queríamos dar una buena idea de cómo es realmente filmar en Alaska y no solo mostrar el lado más genial y brillante, fingiendo que no luchamos. Obviamente, espero que la gente se entusiasme con el invierno, acepte el esfuerzo y lo intente. Estar fuera de la zona de confort es un lugar bastante gratificante.