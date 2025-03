Castán firma un brillante tercer puesto en el Freeride World Tour

El pico Bec des Rosses volvió a escribir historia en la gran final del Freeride World Tour. En Verbier, donde el freeride alcanza su máxima expresión, la española Núria Castán cerró la temporada con una sólida tercera posición en snowboard femenino, confirmando su lugar entre las mejores del mundo. Con este resultado, Castán se aseguró también el tercer puesto en la clasificación general del circuito, culminando una campaña de constancia y temple en los momentos clave.

La rider de Reus, que ya había rozado el podio en varias ocasiones durante el año, supo interpretar con acierto la línea en la cara más mítica del circuito. A pesar de la nieve dura y las exigencias del terreno, apostó por una bajada fluida y estratégica, que convenció a los jueces y la mantuvo entre las favoritas. Con un total de tres terceros puestos, Castán firma su temporada más regular desde que compite en el tour.

Núria Castán fue la primera en lanzarse entre las cuatro snowboarders que disputaban la final femenina en Verbier. Su sólida y bien trazada bajada le permitió obtener una puntuación de 74 puntos, superando a la francesa Ana Martínez, que recibió 72. Esta diferencia fue clave para escalar un puesto en la general y cerrar la temporada en el tercer lugar del ranking del Freeride World Tour 2025, con un total de 25.595 puntos. Por delante de ella, se ubicaron Noémie Equy, con una dominante puntuación de 42.000, y Michaela Davis-Meehan, que acumuló 35.600. Ana Martínez, por su parte, finalizó en cuarta posición con 25.425 puntos. La rider catalana consigue así su objetivo de regresar al podio mundial, gracias a una temporada muy consistente con tres terceros puestos, consolidando su presencia entre la élite del freeride tras haber sido subcampeona en 2024.

“Con el tercer puesto en Verbier, esta temporada he conseguido lograr tres podios con y tres terceros puestos. Hoy he escogido una línea más enfocada al freeride y con mucha pendiente. Teníamos tres starts con la opción de ir a la izquierda donde es realmente el gran Bec de Rosses y no me lo pensé dos veces. Siempre hemos competido solo en el Petit Bec de Rosses a la derecha de todo. La verdad que impresiona la pendiente y exposición que tiene con tantas rocas, pero era una buena oportunidad poder descender por ahí. En general creo que he hecho un buen descenso, un par de fallos pero con un doble al final que creo que ha puntuado bien. Muy contenta de descender por esa zona que es tan mítica y tiene tanta historia del freeride y en este año que hace 30 años que se celebra el Xtreme Verbier, así como subir otro escalón más quedando tercera en la general y del mundo. A por más la próxima temporada”, afirma Castán.

Equy, Dufour-Lapointe, De Le Rue y Goguen, los nombres del año

La edición 2025 del Freeride World Tour ha tenido nombres propios y actuaciones memorables. Noémie Equy (Francia) firmó una temporada de ensueño en snowboard femenino, ganando cuatro de las seis pruebas y rematando en Verbier con una victoria impecable. Su estilo potente y controlado la convierte en la rookie más dominante de la historia del circuito.

En esquí femenino, la canadiense Justine Dufour-Lapointe demostró por qué es una de las riders más completas del panorama internacional. Con su segundo título mundial, combinó experiencia y estrategia para superar una temporada con rivales muy fuertes.

En snowboard masculino, Victor de Le Rue (Francia) hizo historia al conquistar su cuarto título mundial, igualando a Marion Haerty y superando a su hermano Xavier. Su consistencia fue clave para coronarse campeón pese a terminar tercero en Verbier.

Por último, el canadiense Marcus Goguen se alzó con el título en esquí masculino tras una temporada regular y efectiva. Aunque en Verbier no ganó, su rendimiento durante todo el año le permitió alzarse como el mejor del mundo. La victoria en la gran final fue para su compatriota y amigo Weitien Ho, que firmó un descenso de ensueño en su estreno en el Bec des Rosses.

Con emociones a flor de piel, maniobras de vértigo y descensos para la historia, el Freeride World Tour 2025 cierra el telón dejando imágenes imborrables. Y entre ellas, el nombre de Núria Castán brilla con fuerza en freeride español.