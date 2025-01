Castán brilla con su primer podio de la temporada en el FWT

El Freeride World Tour 2025 vivió una jornada de máxima intensidad en Val Thorens, donde la rider española Núria Castán Barón firmó una actuación memorable al lograr su primer podio de la temporada. Con una bajada sólida y fluida, Castán se hizo con la tercera posición, un resultado que le permite ascender hasta el cuarto puesto en la clasificación general del circuito.

Superación tras un inicio complicado

Tras un debut difícil en Baqueira, donde sufrió una caída y una contusión que pusieron en duda su participación en la prueba francesa, Castán ha demostrado una vez más su capacidad de resiliencia. En Val Thorens, la rider del equipo internacional de Head Snowboards y del equipo nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow supo recomponerse y dar lo mejor de sí misma.

Una bajada de alto nivel

Saliendo en quinta posición, Castán ejecutó una línea fluida y con gran técnica, lo que le valió una puntuación de 83 puntos. Este marcador la colocó provisionalmente en segunda posición, solo por detrás de la francesa Noémie Equy, quien había sumado 88 puntos. Sin embargo, en el último descenso del día, la leyenda del freeride Marion Haerty, quien participaba con una wild card, realizó una bajada espectacular que le otorgó 95 puntos, relegando a Castán al tercer escalón del podio.

Un resultado que refuerza su confianza

"Estoy muy contenta con el resultado y con haber conseguido subir al podio", ha declarado Núria tras la prueba. "Las condiciones de nieve eran muy buenas y he disfrutado mucho de la bajada. Quería hacer una línea de la que pudiera estar satisfecha al llegar abajo. Es cierto que me he olvidado de un salto en la parte final, y creo que eso ha marcado la diferencia con las demás competidoras. Pero, aun así, después de la caída en Baqueira y la contusión que sufrí, estoy muy feliz de haber decidido competir y de seguir en el circuito. Este resultado me da confianza para continuar trabajando y escalando posiciones en las próximas paradas."

Con este tercer puesto en Val Thorens, Núria Castán da un paso adelante en la general del Freeride World Tour, donde ahora ocupa la cuarta plaza. La próxima cita del circuito será en Kicking Horse, Canadá, donde la catalana buscará seguir sumando puntos y consolidarse entre las mejores riders del mundo.