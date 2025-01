Aubert se cuelga el oro en el Gigante de la Universiada de Torino

Aleix Aubert, el joven prodigio de la Federación Catalana de Deportes de Invierno (FCEH) y formado en La Molina Club d’Esports (LMCE), ha conquistado este domingo el oro en la prueba de gigante (GS). Un logro que eleva a ocho las medallas obtenidas por la delegación nacional en esta competición y consolida a Aubert como uno de los grandes nombres del esquí universitario internacional.

El día amaneció con un clima de expectación. Aubert había anticipado en sus redes sociales que, al salir con el dorsal número 2, tenía una oportunidad excepcional para brillar en su especialidad. Dicho y hecho. En la primera manga, el catalán pulverizó los cronos desde el primer sector, marcando un parcial de 27.03 segundos, el mejor registro hasta ese momento, y dejando atrás al francés Thomas Lardon con una ventaja de +0.15. Sin embargo, el verdadero espectáculo llegó en el segundo parcial, donde Aubert abrió una brecha imponente con sus perseguidores, logrando una diferencia de más de un segundo respecto a la mayoría de sus competidores.

El resultado de esta actuación fue claro: +1.14 sobre Lardon y +1.44 respecto a los suizos Nick Spoerri y Christian Mayer. La pista estaba en perfectas condiciones, pero la destreza técnica y el estado de forma del catalán fueron insuperables.

Administrar la ventaja y aumentar la diferencia

Con una ventaja considerable al término de la primera manga, la estrategia en la segunda era clave. Aubert no solo defendió su posición, sino que la consolidó con una actuación impecable. En el primer sector de la segunda bajada, mantuvo a raya a Loich Chable (SUI), quien intentaba recortar distancias. Pero fue en el tramo final donde Aubert volvió a demostrar su clase, esquiando con precisión y aumentando su diferencia hasta -1.21 respecto al suizo. Una auténtica lección de gigante.

Al cruzar la meta con luz verde, Aubert no pudo ocultar su emoción. “Estoy muy contento. He hecho una muy buena primera manga que me ha permitido tener una gran ventaja y de cara a la segunda no tenía suficiente y he ido a por más. He tenido algún fallo que casi me deja fuera, pero he podido luchar hasta el final y he llegado con la luz verde. Lo que he hecho hoy es muy difícil de mejorar y estoy muy feliz”, declaró el esquiador tras la prueba.

Una medalla que trasciende

Este oro tiene un significado especial no solo para Aubert, sino para el equipo español. Es la octava medalla en esta Universiada y el tercer oro para los deportes de nieve, sumándose a los logrados por Ander Mintegui en Supergigante (SG) y Audrey Pascual también en SG. Además, contó con el apoyo del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien presenció la victoria del catalán en directo.

Por su parte, Tomás Barata, también integrante del equipo español, finalizó en la 19ª posición tras avanzar un puesto respecto a la primera manga, consolidando su actuación en una prueba de altísimo nivel.

Con esta actuación, Aleix Aubert no solo ha sumado un oro más al medallero español, sino que ha dejado claro que es una de las grandes promesas del esquí internacional. Torino se despide con un nuevo héroe en su historia y un motivo más para que el deporte invernal español siga soñando en grande.