Aleix Aubert firma un resultado histórico para España en el Campeonato del Mundo Junior de Slalom

El esquiador catalán Aleix Aubert ha alcanzado un resultado histórico para el esquí español, obteniendo el sexto lugar en Slalom durante los Campeonatos del Mundo Junior celebrados en Tarvisio, Italia, el 6 de marzo de 2025.

Una proyección imparable

Con este destacado resultado, Aubert establece un nuevo hito para España, superando cualquier posición previamente alcanzada en esta modalidad en un campeonato junior internacional. El joven talento, que ya sorprendió con su participación precoz en el Gigante del Mundial de Saalbach (Austria), donde terminó en la posición 23, ha reafirmado ahora su proyección con esta sexta plaza histórica.

Aubert logró remontar desde la posición 33 inicial hasta el sexto lugar final.

Estrategia y talento en la pista

La competición no comenzó fácil para Aubert, que salió con el dorsal número 33, una posición desfavorable inicialmente. Sin embargo, su técnico Noel Baxter diseñó un trazado exigente que provocó numerosos abandonos entre los favoritos, permitiendo que Aleix escalase hasta una prometedora 13ª posición tras la primera manga, situándose a 1.94 segundos del líder provisional, el noruego Theodor Braekken.

En la segunda manga, las condiciones del trazado se igualaron, permitiendo al catalán desplegar toda su técnica y concentración. Aubert realizó una bajada excepcionalmente sólida, colocándose provisionalmente en primera posición a falta de 12 participantes por competir. Finalmente, cerró la competición en sexta plaza, a 1.70 segundos del vencedor final, Theodor Braekken, quien consiguió el oro. El sueco Gustav Wissting obtuvo la plata y el británico Luca Carrick-Smith completó el podio con el bronce.

Tras la competición, Aleix Aubert expresó su satisfacción: “Hoy he tenido un muy buen día. Después de lo que me pasó en el Gigante de la decepción que tuve por no terminar la prueba, venía con muchas ganas al SL, tenía un dorsal alto, no era fácil, pero hice una primera manga sólida para colocarme en una buena posición para atacar la segunda. Esa segunda bajada me ha salido muy bien, muy limpio, he llegado abajo primero y me ha permitido escalar hasta la 6ª plaza. Muy contento porque no he hecho mucho SL esta campaña pero se ha demostrado que el nivel está ahí y ahora a seguir entrenando y compitiendo lo que viene”.