Warner, Sirianni y otros nombres propios de la ronda divisional en la NFL

Más allá del papel de los quarterbacks, la ronda divisional nos dejó con grandes actuaciones de jugadores y entrenadores La NFL encara este fin de semana los partidos que decidirán los campeones de la conferencia Americana y Nacional

Es sabido por todo el mundo que la NFL es una competición ‘quarterback-centrista’, y en la mayor parte de las veces los focos señalan únicamente a los líderes de ataque. Pero un equipo es mucho más que un mariscal de campo, y hoy analizamos algunos de los nombres propios de la pasada ronda divisional.

Cuando hablamos de la defensa de 49ers, la mejor de la liga, el primer nombre que se nos viene a la mente es el de Nick Bosa, que será el jugador defensivo del año en la NFL. Pero la realidad es que el líder de esta unidad en estos playoffs está siendo su compañero Fred Warner, linebacker estrella que se ha consolidado esta campaña como el mejor de la liga en esta demarcación.

Tuvo un partido estelar ante Cowboys y estuvo excelente ante la carrera, placando como es habitual. Registró 9 placajes, cinco paradas de carrera, una intercepción y permitió un rating de pase de 19.8 yardas al contrincante.

Su mejor jugada en el encuentro más allá del robo de balón fue en una cobertura individual ante Ceedee Lamb, uno de los wide receivers más rápidos de la NFL. Como si de un cornerback se tratara, Warner le siguió la ruta vertical al atacante, y realizó un pass-breakup digno de un jugador de secundaria. Tan solo él y Micah Pasons son capaces de ejecutar estas jugadas.

Linebackers just shouldn’t be able to do this. They shouldn’t.



This play should be a touchdown to CeeDee Lamb, but Fred Warner… pic.twitter.com/Oqi22WHU24