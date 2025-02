Super Bowl LIX: Eagles y Chiefs, un anillo para dominarlos a todos

La gloria o el fracaso se deciden en cuestión de unas pocas yardas. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en la Super Bowl LIX, que en este 2025 viajará a Nueva Orleans, Luisiana, para iluminar el mayor evento deportivo del año y coronar al campeón de la temporada en la NFL, la gran liga de fútbol americano y una auténtica máquina de hacer dinero en suelo estadounidense.

Personalidades como el presidente en funciones, Donald Trump, o la cantante Taylor Swift estarán presentes en las gradas. El espectáculo musical correrá a cargo de Kendrick Lamar, ganador de 17 premios Grammy, quien actuará en el show del descanso.

El Caesars Superdome, hogar de los Saints de Nueva Orleans y en una ciudad considerada la cuna del jazz, acogerá por octava vez esta gran final y brindará un escenario de lujo para 22 jugadores que buscarán la gloria sobre el césped: once en ataque y otros once en defensa. Los Chiefs de Mahomes, la dinastía moderna de la NFL, aspiran a lograr la hazaña del Three-Peat frente a unas Águilas que buscan alzar el vuelo hacia la segunda Super Bowl ganada en toda su historia.

Kansas busca el triplete

El trío de oro formado por Patrick Mahomes, Travis Kelce y Andy Reid no se cansa de ganar. "Death, taxes, and the Kansas City Chiefs playing the Super Bowl", dirían algunos en Estados Unidos sobre un equipo que, al igual que hicieron los Patriots de Brady y Belichick durante dos décadas, está instaurando una dinastía en la NFL a base de arruinar los proyectos ganadores de las otras 31 franquicias que componen la liga.

Mahomes en acción / AP

Ganadores de tres de las últimas cinco Super Bowls, incluyendo las dos más recientes y con una final perdida en 2021 frente al GOAT, los de Misuri han demostrado ser los dueños del fútbol americano al más alto nivel. Cerraron la temporada regular con un balance de 15 victorias y 2 derrotas, lo que les otorgó el seed 1 de la AFC, conferencia que conquistaron tras derrotar a los Houston Texans y los Buffalo Bills en los playoffs.

Para obtener su billete al partido por el campeonato, los Chiefs vencieron in extremis a sus víctimas favoritas, los Bills de Josh Allen, que cayeron por 32-29. Una vez más, la moneda volvió a salir cruz para Buffalo cuando Mahomes estaba al otro lado del campo.

Barkley quiere cerrar un año de ensueño

Los Philadelphia Eagles vuelan hacia el Caesars Superdome con el mejor jugador no quarterback de toda la NFL: Saquon Barkley. En apenas doce meses, ha pasado de ser despedido por la puerta de atrás de los New York Giants a convertirse en el Jugador Ofensivo del Año. Formado en Penn State, Barkley ha firmado una temporada de ensueño: líder en yardas terrestres de la liga con 2,005, quedándose a solo 100 del récord histórico.

Barkley, el MVP de los Eagles / AP

Los de Pensilvania cerraron la temporada regular con un balance de 14 victorias y 3 derrotas, siendo el sexto equipo con más puntos por partido (28.4) y touchdowns de promedio (3.4). Son, además, el equipo que más y mejor mueve el ovoide a ras de suelo.

En el pocket estará nuevamente Jalen Hurts, un quarterback que este curso ha lanzado para 2,903 yardas y 18 touchdowns. En defensa, destacan la bestia Jalen Carter en la posición de tackle defensivo y Zach Baun, linebacker y una de las grandes revelaciones del año en la NFL. En su camino a esta Super Bowl, los Eagles derrotaron a los Packers (22-10) en la ronda de comodines, a los Rams (28-22) en la fase divisional y a los Commanders (55-23) en la final de la NFC.