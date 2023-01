Super Bowl 2023: guía práctica para seguir la gran fiesta del fútbol americano

Se acerca la gran final de la NFL, partido que enfrentará a Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles por el trofeo de campeón Vince Lombardi Te contamos todo lo que necesitas saber sobre la Super Bowl 2023

Se acerca la gran fecha del fútbol americano y el evento deportivo más visto en Estados Unidos: la Super Bowl LVII, partido que enfrentará a Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs por un lugar en la historia. Esto es todo lo que necesitas saber sobre la final.

La Super Bowl es, a efectos prácticos, el nombre que recibe la final de la NFL, la liga de fútbol americano de Estados Unidos. Enfrenta a los campeones de las dos conferencias de la competición, la Nacional y la Americana, y a diferencia de otros deportes norteamericanos como la NBA o la MLB, se resuelve a un solo partido.

La edición de este año, la Super Bowl LVII, citará a los Philadelphia Eagles por parte de la Nacional y los Kansas City Chiefs de la Americana. Son dos de los equipos que mejor temporada han cosechado este año: los Eagles han logrado el mejor balance del curso en toda la NFL con 14-3 y los Chiefs poseen al que será el MVP de la campaña, Patrick Mahomes.

Ambas franquicias se clasificaron para playoffs como cabeza de conferencia, por lo que gozaron de una semana de descanso en la primera ronda de playoffs de Wild card. Además, han jugado sus respectivos partidos de postemporada con ventaja de campo.

Los de Kansas superaron a Jaguars y Bengals en su camino hacia la Super Bowl mientras que los de Philadelphia superaron a Giants y San Francisco 49ers.

La Super Bowl 2023 arrancará en España a las 1:30 horas CET de la noche de la madrugada del domingo 12 de febrero al lunes 13 de febrero. Se jugará en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale. Será la tercer ocasión en la que dicho estadio albergue la cita, después de ver cómo Giants en 2008 y Patriots en 2015 se alzaron campeones.

El partido será retransmitido en territorio español por Movistar +, que posee los derechos de la competición. También lo podrán ver aquellos abonados al NFL League Pass.

El estadio tiene una capacidad para 63.400 espectadores y como de costumbre, uno de los principales atractivos es saber el precio de un ticket para asistir al encuentro. Las entradas más baratas para ver el partido entre Eagles y Chiefs costarán unos 5.368 dólares, mientras que las más caras rondarán los 41.400 dólares.

Para el público más casual, el show de la media parte de la Super Bowl es quizás lo primero que se viene a la mente cuando uno piensa en este partido. El concierto que se organiza entre una mitad y otra es uno de los grandes atractivos y nunca deja a nadie indiferente, ya sea para bien o para mal.

En la edición de la Super Bowl LVII será Rihanna quién protagonice el espectáculo, una de las artistas más reconocidas mundialmente. Este evento estará organizado por Apple Music gracias al nuevo acuerdo con la NFL, relevando a Pepsi como patrocinador principal, por lo que se pueden prever algunos cambios respecto pasadas ediciones. La empresa Apple Music ha desembolsado aproximadamente unos 50 millones de dólares por estos derechos.

El año pasado revivimos la escena hip hop de los noventa con Snopp Dogg, Eminem y 50 Cent, y fue uno de los 'shows' más reivindicativos que recordamos, ya que la liga quiso conmemorar la herencia cultural afroamericana en el país en un aspecto tan importante como la muisca.

Otros nombres que se han subido al escenario recientemente son The Weeknd, Jennifer López y Shakira, Justin Timberlake, lady Gaga, Bruno Maris, Prince y Madonna.

La Super Bowl es el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos, pero no supera en cuanto números a otras fechas como la final del mundial o la final de la Champions League. En la pasada edición de la Super Bowl 2022, que enfrentó a Cincinnati Bengls y Los Angeles Rams, se registraron un total de 208 millones de espectadores en conjunto, con una cuota de pantalla de casi el 90% en el país norteamericano.

La realidad es que la Super Bowl aun no llega a cotas de FIFA, y es que la final del Mundial de 2018, partido que enfrentó a Francia y Croacia, registró unos 517 millones de espectadores. Estos datos evidencian que el futbol o soccer sigue siendo el 'Deporte Rey' en cuanto a cifras y audiencia se refiere.

En Estados Unidos, pese a ser el partido más visto del año, la Super Bowl sufre en la actualidad una tendencia bajista en cuanto a audiencia televisiva. La final de 2015 fue la más vista, alcanzando los 114.44 millones de norteamericanos pegados a la televisión viendo los Patriots de Tom Brady ganar a Seattle Seahawks.

Se espera que la próxima final del día 12 mejore les números del curso pasado, ya que los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes son ahora mismo el mejor escaparate internacional para la NFL.

Además, la estrategia de expansión internacional de la NFL al continente europeo ha sido un éxito en los últimos años. Inglaterra (Londres) y Alemania (Múnich) ya han albergado partidos de la liga, y en este último país más de 2 millones personas intentaron aplicar para comprar una entrada para ver un Buccaneers - Seahawks en el Allianz Arena.

Si hay un día para que una empresa quiera darse a conocer mundialmente ese es la Super Bowl, ya que los anuncios de televisión son visionados en millones de hogares alrededor del mundo. Según Front Office Sports, la Fox, cadena televisiva que posee los derechos para emitir la gran final, estaría pidiendo alrededor de 7 millones de dólares por 30 segundos de anuncio durante el partido.

Estos han sido los precios aproximados de los últimos años:

Se prevé que la empresa cervecera norteamericana Anheuser Busch sea la que más presencia tenga en cuanto a publicidad. La NFL este año ha acordado otros patrocinios con bebidas alcohólicas, por lo que al haber más competencia , el Jefe de Marketing de Anheuser Busch, Benoit Garbe ha anunciado que la compañía gastará cuatro veces más en anuncio que sus rivales.

Como es normal, a la final siempre llegan los mejores equipos que están repletos de jugadores con un talento descomunal y que protagonizan jugadas propias de la más alta élite del futbol americano. Pero siempre hay nombres que atraen más que otros, y este año es un claro ejemplo de esto.

La Super Bowl LVII cita a Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. Los Eagles son uno de los equipos con mayor fanaticada en Estados Unidos y que aglutina mayor base de aficionados también en territorio internacional. Además, cuentan con cuatro campeonatos de la NFL (1948, 1949,1960, 2018), el último de ellos ya en la era Super Bowl cuando derrotaron a los Patriots de Tom Brady.

El conjunto de Pensilvania ha sido el mejor equipo en la temporada regular, con un balance positivo de 14 victorias y tan solo 3 derrotas en su casillero. Cuentan con el mejor 'roster' de la liga y tienen a jugadores que son de lo mejor en su posición como Jalen Hurts en el quarterback, A.J Brown y DeVonta Smith en los receptores y Kelce, Mailata, Reddick o Bradberry en otras parcelas.

El otro equipo necesita poca presentación. Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes volverán a jugar una Super Bowl por tercera vez en cinco años, consagrándose como una de las franquicias más exitosas de la NFL en la última década. Mahomes ya es leyenda de la liga a sus 27 años, y en unos pocos días se coronará como MVP de la temporada por segunda vez en su corta carrera profesional.

