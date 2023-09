La redención de Detroit Lions: ¿Por qué son una de las sensaciones de la NFL?

La franquicia de Michigan es una de las más atractivas de la temporada NFL Los Lions no ganan un partido de playoffs desde 1991, una 'maldición' que buscarán romper este año

Los Detroit Lions son una de las franquicias más perdedoras de la pasada década en la NFL. Su última aparición en playoffs llegó hace prácticamente una década, y la última vez que ganaron un partido de postemporada fue en 1991, unos registros que podrían cambiar radicalmente ahora, y es que los de Michigan apuntan a ser una de las sensaciones del año.

Los Lions finalizaron la pasada campaña a un gran nivel, cosechando victorias en 8 de los últimos 10 partidos, y el inicio de la 2023 no ha podido ser mejor asaltando el feudo de los campeones de la pasada SuperBowl, unos Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes que son prácticamente invencibles en Arrowhead. ¿Cuáles son las claves de este renovado equipo?

Nueva identidad en los banquillos

Tras el fallido experimento de Matt Patricia y demás a los mandos, Detroit hizo su gran apuesta con Dan Campbell, un hombre que entra ahora en su tercera temporada en los banquillos de Lions y que ha sido el principal artífice de esta metamorfosis. Su 'mano' en el equipo es innegable.

Dan Cambpell, entrenador de Detroit Lions | AGENCIAS

Interino en Dolphins y asistente de Sean Payton en los Saints de Nueva Orleans, Campbell ha ido de menos a más desde su llegada a Detroit en 2021. Perdió 13 partidos en su primer año, pero el curso pasado ya demostró una clara mejoría, alcanzando un balance positivo de 9-8 y rozando los puestos de playoff.

El head coach ha instaurado disciplina y un ataque creativo en un equipo que pedía a gritos una identidad, y ahora lo está convirtiendo en uno de los 'cocos' de la NFL. Además, el trabajo que está realizando con Jared Goff es excepcional, un quarterback que llegó en el traspaso de Stafford con el cartel de 'bust' y que está viviendo una segunda vida bajo el mandato de Campbell.

Talento diferencial en el Draft

El draft es una asignatura obligatoria para cualquier franquicia en reconstrucción, y en Lions han sabido aprovechar muchos de sus picks de primeras rondas, jugadores que ya son piezas fundamentales para el proyecto pese a su juventud. Campbell no se fija en la edad, sino en el rendimiento que pueden ofrecer en su esquema.

Hutchinson y Penei Sewell son los dos grandes 'exitazos' de los últimos años. Sewell, pick 7 en 2021, fue la primera gran apuesta con Campbell a los mandos, un tackle ofensivo que ya es uno de los grandes 'muros' de toda la NFL y que apunta a All Pro para mucho tiempo. Aidan Hutchinson, 3a elección de 2022, ya ha dejados destellos de ser un futurible 'Defensive Player Of The Year' desde la posición de Edge Rusher, un chico con un talento natural para destrozar las líneas ofensivas rivales.

La camada de este año apunta maneras: Gibbs y LaPorta en ataque y Branch y Jack Campbell en la parcela defensiva tuvieron buenos minutos en el partido inaugural, y si son capaces de rendir de inmediato en su año rookie, el suelo de Detroit subirá exponencialmente.

Jameson Williams, wide receiver seleccionado en el pick 12 en 2022, es una de las grandes incógnitas para el cuadro de Michigan. Se perdió casi toda su campaña 'rookie' por lesión, y estará fuera los 7 primeros encuentros de esta por asuntos de apuestas. Su calidad es innegable, pero en la NFL es muy fácil perderse por asuntos extradeportivos.

Balance entre ataque y defensa

La diferencia abismal de nivel en ambas parcelas fue el principal 'quebradero de cabeza' para Lions en 2022. Según ProFootballFocus, fueron el 9o mejor ataque, con un juego atractivo y rápido, mientras que en defensa cayeron hasta la 29a posición, todo un 'coladero' en secundaria.

Las llegadas de Cameron Sutton, Emmanuel Moseley y CJ Gardner Johnson servirán para apuntalar las posiciones de Cornerback y Safety titulares, dos jugadores que ya destacaron ante Chiefs y que darán un salto de nivel en la defensa contra el juego aéreo rival.

Victoria de los Lions en Kansas | AGENCIAS

En el ataque hay talento en todas las filas. La línea de protección es élite, con Ragnow, Sewell y Decker como pilares, la pareja de corredores con Gibbs - Montgomery apunta a ser una de las más eficientes de la liga, y en materia de receptores hay dos nombres destacados. Amon-Ra St Brown es uno de los receptores con más proyección de la NFL, mientras que Sam LaPorta podría ser uno de los mejores rookies ofensivos de la temporada en la posición de tight end. Además, su desempeño como bloqueador es magnífico.

¿Favoritos en la división?

Por primera vez en muchos años, Detroit Lions puede decir que es favorito en la NFC Norte. Con la marcha de Aaron Rodgers, los Packers caerán en picado, mientras que los Vikings son uno de los equipos que más dudas deja entre los expertos. El año pasado fueron campeones divisionales, pero cayeron a primeras de cambio en playoffs, y esta temporada parecen partir un peldaño por debajo de la franquicia de Michigan.

Posición por posición, los Lions tienen todo para alzarse con el trono de la NFC Norte, algo que no consiguen desde 1993.