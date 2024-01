Playoffs NFL 2023-24: equipos clasificados, combinaciones y todo lo que necesitas saber

La NFL pone el broche este fin de semana a otra temporada regular más, un curso marcado por la igualdad entre todos los equipos de la zona alta y las lesiones de algunos quarterbacks y caras más visibles de la competición.

A falta de una jornada por disputarse, aún quedan muchas cosas por decidirse. Lo que está claro son los dos líderes de conferencias: San Francisco y Baltimore ya se han hecho con la Nacional y Americana respectivamente, lo que les permitirá vivir un último día de regular season plácido. Además, ya sabe que descansarán en la primera ronda de playoffs - la siempre complicada Wild Card - y que tendrán factor campo a favor hasta la Super Bowl, en caso de llegar.

Así esta el cuadro de playoff de la NFL 2023-24. Cabe recordar que se clasifican los 7 primeros de cada Conferencia.

Conferencia Americana

En este lado del cuadro, cuatro equipos están ya en playoffs y otros tres tienen que asegurarlo este fin de semana, con uno de los grandes de la liga metidos de lleno en esta terna.

1- Baltimore Ravens

El cuadro de Baltimore se aseguró el seed uno de la Conferencia Americana la penúltima jornada, por lo que el choque ante Steelers es un puro trámite. Lo más probable es que ninguno de los titulares vea el césped para evitar lesiones. No jugarán hasta la segunda ronda de playoff (divisional)

2- Miami Dolphins

Los Dolphins estarán seguro en playoff, pero no tienen certificado el primer puesto de la AFC Este. Lo harán con una victoria o empate este fin de semana ante Buffalo Bills, rival divisional que se lo juega todo.

3- Kansas City Chiefs

Los de Mahomes jugarán postemporada como terceros en la Americana y primeros en la AFC. Nada cambiará y también se vestirán de corto los suplentes.

4- Jacksonville Jaguars

Aquí está todo en juego. Los de Florida son ahora mismo primeros en la AFC (empatados con Colts) y no han certificado nada. Jugarán PO tan solo si ganan a Titans y se coronan en su división. Empatando el partido ante Titans, también les valdría si el Texans vs Colts empata. Los Jags también entrarían a playoff si Steelers gana a Ravens.

5- Cleveland Browns

Misma situación que Kansas. Su quinto puesto en la conferencia es inamovible, playoff vía Wildcard, y el partido de este domingo ante Bengals es rutinario.

6- Buffalo Bills

Uno de los mejores equipos en este último tramo de temporada NFL vivirá una última jornada de infarto. Si ganan a Dolphins en Miami se harán con el cetro de la AFC y jugarán playoffs. En caso de no ganar, necesitan: empate vs Dolphins, derrota o empate de Pittsburgh Steelers, derrota o empate de Jacksonville Jaguars o empate entre Texans y Colts.

NFL - Buffalo Bills at New England Patriots / AGENCIAS

7 - Indianapolis Colts

Muy fácil aquí. Si vencen a Texans y los Jaguars pierden o empatan, entrarán a playoffs como primeros de división. Entrarán por Wild Card si ganan a Texans y Jaguars también gana. Se acabará su temporada si pierden el duelo directo ante Houston Texans.

Houston Texans (fuera de la zona de PO)

Ecuación parecida. Si vencen a Colts y Jaguars pierde o empata, entrarán a playoffs como primeros de división. Entrarán por Wild Card si ganan a Colts y Jaguars también gana. En caso de que Houston Texans pierda ante Colts, se acabó la temporada.

Pittsburgh Steelers (fuera de la zona de PO)

La vía más directa será una victoria ante Ravens y la derrota de Bills en Miami (lo harían vía Wild Card). Si no, necesitan: Ganar y que Jaguars empate o pierda / ganar y un empate entre Colts y Texans / ganar y que Jaguars pierda y que Colts -Texans no empaten / que Jaguars pierda, Broncos gane y que Colts - Texans no empaten

Conferencia Nacional

San Francisco ha sido el gran dominador de la Nacional y también aseguraron el primer puesto la semana pasada. Esto es lo que necesitan todos los otros equipos.

1- San Francisco 49ers

Los de la Bahía jugarán con los reservas en la última jornada, clasificados como número uno en la Conferencia Nacional.

2- Dallas Cowboys

Los Cowboys tienen el mismo balance que Eagles en la NFC Este. Están clasificados a PO, pero ganarán su división si: ganan a Commanders / empatan y Eagles también empata ante Giants / los Eagles pierden.

3- Detroit Lions

Lo más probable es que Lions acabe en tercera posición en la Nacional. Si quieren la segunda plaza tendrán que ganar ante Vikings y esperar a que Eagles y Cowboys pierdan sus partidos.

Los Detroit Lions son el equipo de moda en la NFL / GREGORY SHAMUS

4 - Tampa Bay Buccaneers

Los de Tampa lo tienen fácil. Serán campeones de la NFC Sur si ganan a Panthers o si empatan y esperan a que Saints empate o pierda su encuentro. Estarán en playoffs vía Wild Card si empatan + Seawaks pierden + Packers pierden o empatan.

5- Philadelphia Eagles

Los actuales subcampeones de la NFL están en playoffs. Serán campeones de la NFC Este si ganan a Giants y Cowboys pierde o empata / empatan y Cowboys pierden.

6 - Los Angeles Rams

Los Rams afianzaron su puesto en playoffs vía Wild Card, pero su posición en la Conferencia aún está en juego. Serán sextos si ganan a 49ers. Serán séptimos si pierden y los Packers ganan a Chicago Bears.

7 - Green Bay Packers

Los de Wisconsin se juegan las castañas este domingo. Si ganan a Chicago en su estadio estarán en playoffs, pero la situación se complica si los Bears asaltan su feudo. En un supuesto caso que Green Bay empatara con los Bears, tendría que esperar la derrota o empate de Seattle y una derrota de Tampa Bay. También jugarían postemporada si Vikings empata o pierde al igual que Seahawks, Tampa y Saints.

Seattle Seahawks (fuera de la zona de PO)

Jugarán en Arizona ante Cardinals. Necesitan ganar + Packers pierda o empate / ganar + Packers pierda + Tampa pierda o empate / empatar + Packers pierda + Saints pierda o empate

New Orleans Saints (fuera de la zona de PO)

Ganaría la NFC Sur si: ganan a Falcons + Tampa pierde o empata / empatan ante Falcons + derrota Tampa. Entrarían a Playoffs si: ganan + Seahawks pierde o empata + Packers pierde o empata / empatan + Seahawks pierde + Packers pierde

Minnesota Vikings (fuera de la zona de PO)

Estarán en playoffs si ganan y Packers, Seahawks y Tampa pierden / ganan y Packers, Seahawks y Saints pierden.

Atlanta Falcons (fuera de la zona de PO)

Los Falcons solo jugarían Playoffs ganando su división. Se coronarán campeones de la NFC sur si ganan y los Buccaneers pierden.