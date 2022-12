¡No te lo pierdas! Así fue el touchdown de Knox con voltereta incluida

El Tight End de Buffalo Bills protagonizó uno de los momentos de la jornada en convertir un touchdown con una jugada acrobática Dawson Knox contribuyó a la victoria de su equipo ante los New York Jets por 20-13

El partido entre Buffalo y Jets nos dejó con una de las jugadas de la semana 14 de competición en la NFL, con Dawson Knox y una voltereta acrobática como protagonistas.

Knox es el tight end titular de Bills, un jugador con buena capacidad para atrapar balones y que es uno de los principales socios de Josh Allen, quarterback del equipo, en situaciones de pase.

El ala cerrada consiguió anotar un touchdown de manera circense en un momento crucial de partido. Faltaba menos de un minuto para finalizar la primera parte y el partido estaba empatado 0-0, pero Josh Allen lanzó un pase bala a Knox y este ganó yardas corriendo. Finalmente completó una jugada inverosímil.

DAWSON KNOX FLIPS INTO THE END ZONE 🌀 ( @BuffaloBills ) pic.twitter.com/bAyRHYhk6H

Knox recibió el balón en la yarda 10 rival, y fue decidido hacia la endonze rival sin importar quién estaba en el camino. El tight end, viendo que tenía dos defensores esperándolo en la zona de anotación, se lanzó con todo con el brazo por delante.

El resultado fue espectacular. Dawson dio una vuelta de campana en impactar contra el cornerback rival y acabó cayendo en suelo rival, sumando los seis puntos en el marcador. Los árbitros reivsaron la jugada por un posible down by contact en la yarda 1, pero finalmente decretaron touchdown de Buffalo.

La imagen en cámara lenta es aun más espectacular.

Take flight, @Dawson_Knox!



📺: #NYJvsBUF on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/7FXORqYuVi pic.twitter.com/99FkfKPBzd